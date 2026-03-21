  1. У світі

Жодних балаклав і масок: Вашингтон заборонив правоохоронцям приховувати обличчя

20:25, 21 березня 2026
Закон поширюється на всіх силовиків, включно з агентами ICE, і передбачає відповідальність за порушення.
У штаті Вашингтон ухвалили закон, який забороняє всім правоохоронцям, включно з агентами Імміграційної та митної служби США (ICE), носити маски під час виконання службових обов’язків. Документ підписав губернатор Боб Фергюсон після того, як його підтримали обидві палати парламенту штату, передає Courthouse News.

Відтепер правоохоронцям заборонено використовувати будь-які непрозорі засоби, що закривають обличчя — зокрема балаклави, тактичні маски, гетри чи лижні маски. Водночас передбачені винятки з релігійних причин.

Крім того, закон дозволяє особам, яких затримали правоохоронці з порушенням цієї норми, звертатися до суду, зокрема з вимогою компенсації.

Губернатор Боб Фергюсон заявив, що нові правила спрямовані на підвищення підзвітності правоохоронців.

Автор законопроєкту, сенатор-демократ Хав’єр Вальдес, наголосив, що використання масок під час операцій викликало страх і недовіру в громадах.

За його словами, новий закон має гарантувати, що будь-яка особа, яка здійснює владні повноваження, є ідентифікованою та підзвітною.

Вашингтон став одним із кількох штатів, які обмежують використання масок правоохоронцями. Наприкінці минулого року в Каліфорнії ухвалили закон No Secret Police Act, який регулює використання масок федеральними агентами під час операцій із депортації. Водночас цей закон наразі оскаржується в суді.

На відміну від каліфорнійського, закон у Вашингтоні поширюється на всіх правоохоронців, а не лише на федеральних агентів.

США закон

Стрічка новин

