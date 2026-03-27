Скотт Бессент: США готують «небувалий рівень безпеки» для танкерів в Ормузькій протоці

Скотт Бессент заявив, що рух танкерів у регіоні Перської затоки починає відновлюватися і буде тільки зростати.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що країна планує запустити програму страхування суден в Ормузькій протоці. Танкери із нафтою супроводжуватимуть військові кораблі, пише Bloomberg.

За його словами, влада США вжила заходів, щоб нафта, яка застрягла в морі, стала доступною для світового ринку.

«Ваші (Бессент звернувся до Трампа - ред.) рішучі дії, такі як програма морського страхування Міжнародної корпорації розвитку, разом із Центральним командуванням, незабаром забезпечать перевізникам у регіоні Перської затоки рівень безпеки, якого ми ніколи раніше не бачили», - додав він.

Міністр підкреслив, що рух танкерів у регіоні Перської затоки починає відновлюватися і буде тільки зростати.

«Сьогодні ми починаємо бачити дедалі більше руху до Перської затоки і назад - більше, ніж учора, і це тільки початок. Я впевнений, що судноплавство буде збільшуватися з кожним днем навіть до того, як ми повністю забезпечимо безпеку протоки», - додав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.