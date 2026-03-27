Скотт Бессент: США готовят «беспрецедентный уровень безопасности» для танкеров в Ормузском проливе

08:29, 27 марта 2026
Скотт Бессент заявил, что движение танкеров в регионе Персидского залива начинает восстанавливаться и будет только расти.
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что страна планирует запустить программу страхования судов в Ормузском проливе. Танкеры с нефтью будут сопровождаться военными кораблями, пишет Bloomberg.

По его словам, власти США приняли меры, чтобы нефть, застрявшая в море, стала доступной для мирового рынка.

«Ваши (Бессент обратился к Трампу — ред.) решительные действия, такие как программа морского страхования Международной корпорации развития, вместе с Центральным командованием, вскоре обеспечат перевозчикам в регионе Персидского залива уровень безопасности, которого мы никогда раньше не видели», — добавил он.

Министр подчеркнул, что движение танкеров в регионе Персидского залива начинает восстанавливаться и будет только расти.

«Сегодня мы начинаем видеть все больше движения к Персидскому заливу и обратно — больше, чем вчера, и это только начало. Я уверен, что судоходство будет увеличиваться с каждым днем даже до того, как мы полностью обеспечим безопасность пролива», — добавил он.

