  У світі

Суд зобов’язав Binance Australia сплатити $6,9 млн штрафу за порушення прав клієнтів

13:13, 27 березня 2026
Австралійський суд встановив, що понад 85% клієнтів були неправильно класифіковані, що відкрило їм доступ до високоризикових криптопродуктів без належного захисту.
Суд зобов’язав Binance Australia сплатити $6,9 млн штрафу за порушення прав клієнтів
Федеральний суд Австралії зобов’язав місцевий підрозділ Binance сплатити 10 млн австралійських доларів (6,9 млн доларів США) за неправильну класифікацію понад 85% своїх клієнтів в Австралії, що наражало їх на високоризикові криптопродукти. Про це у п’ятницю повідомив регулятор ринку цінних паперів країни, пише Reuters.

Штраф став наслідком позову Австралійської комісії з цінних паперів та інвестицій (ASIC), поданого наприкінці 2024 року. У ньому зазначалося, що неправильна класифікація дозволила роздрібним інвесторам отримати доступ до високоризикових криптодеривативів без необхідного рівня захисту. Binance Australia Derivatives, що є частиною найбільшої у світі криптобіржі за обсягом торгів, визнала порушення у погодженій з ASIC заяві про факти.

Суд встановив, що в період з липня 2022 року по квітень 2023 року Binance Australia неправомірно класифікувала 524 роздрібних інвесторів як професійних клієнтів, надавши їм доступ до «високоризикових» криптовалютних деривативів без передбаченого захисту споживачів.

У результаті ця група клієнтів зазнала торговельних збитків на суму 8,7 млн австралійських доларів та сплатила 3,9 млн доларів комісій.

Binance Australia визнала серйозні недоліки в процесі залучення клієнтів та навчанні персоналу, що дозволяло користувачам неодноразово проходити тест із вибором відповідей, поки вони не отримували результат, достатній для класифікації як кваліфікованих інвесторів. В одному з випадків клієнта помилково визнали професійним інвестором лише на підставі самодекларації як «звільненого державного органу» без належної перевірки.

У ASIC зазначили, що штраф накладено додатково до приблизно 13,1 млн австралійських доларів компенсації, яку Binance Australia виплатила постраждалим клієнтам у 2023 році.

У відповіді електронною поштою агентству Reuters Binance Australia заявила: «Проблему було самостійно виявлено, повідомлено ASIC і повністю усунуто у 2023 році».

суд криптовалюта Австралія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військовослужбовців обмежать у доступі до гральних закладів: Мінцифри готує відповідний механізм

За ініціативою Мінцифри ідентифікація гравців у закладах азартних ігор включатиме обов’язкову перевірку за Реєстром військовослужбовців.

У Раді з’явилася ще одна ініціатива щодо виплат військовим під час лікування: що пропонують

У Раді паралельно розглядають два підходи до виплат військовим під час лікування.

ВП ВС: Держказначейство — не відповідач у спорах про відшкодування шкоди

ВП ВС підтвердила: неправильне визначення відповідача — підстава для відмови у позові, оскільки у спорах про шкоду відповідачем є держава в особі органу-порушника, а не Держказначейство.

Мобілізованих працівників враховуватимуть при розрахунку робочих місць для осіб з інвалідністю

Роботодавцям пропонують змінити підхід до розрахунку штату: у Верховній Раді ініціюють врахування мобілізованих працівників при визначенні кількості робочих місць для осіб з інвалідністю.

Суд у Києві призначив колишньому правоохоронцю за шахрайство на $700 тисяч умовний строк без тюрми

У Києві чоловік намагався виманити сотні тисяч доларів «вирішивши питання» через зв’язки у владі.

