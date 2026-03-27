Суд зобов’язав Binance Australia сплатити $6,9 млн штрафу за порушення прав клієнтів

Федеральний суд Австралії зобов’язав місцевий підрозділ Binance сплатити 10 млн австралійських доларів (6,9 млн доларів США) за неправильну класифікацію понад 85% своїх клієнтів в Австралії, що наражало їх на високоризикові криптопродукти. Про це у п’ятницю повідомив регулятор ринку цінних паперів країни, пише Reuters.

Штраф став наслідком позову Австралійської комісії з цінних паперів та інвестицій (ASIC), поданого наприкінці 2024 року. У ньому зазначалося, що неправильна класифікація дозволила роздрібним інвесторам отримати доступ до високоризикових криптодеривативів без необхідного рівня захисту. Binance Australia Derivatives, що є частиною найбільшої у світі криптобіржі за обсягом торгів, визнала порушення у погодженій з ASIC заяві про факти.

Суд встановив, що в період з липня 2022 року по квітень 2023 року Binance Australia неправомірно класифікувала 524 роздрібних інвесторів як професійних клієнтів, надавши їм доступ до «високоризикових» криптовалютних деривативів без передбаченого захисту споживачів.

У результаті ця група клієнтів зазнала торговельних збитків на суму 8,7 млн австралійських доларів та сплатила 3,9 млн доларів комісій.

Binance Australia визнала серйозні недоліки в процесі залучення клієнтів та навчанні персоналу, що дозволяло користувачам неодноразово проходити тест із вибором відповідей, поки вони не отримували результат, достатній для класифікації як кваліфікованих інвесторів. В одному з випадків клієнта помилково визнали професійним інвестором лише на підставі самодекларації як «звільненого державного органу» без належної перевірки.

У ASIC зазначили, що штраф накладено додатково до приблизно 13,1 млн австралійських доларів компенсації, яку Binance Australia виплатила постраждалим клієнтам у 2023 році.

У відповіді електронною поштою агентству Reuters Binance Australia заявила: «Проблему було самостійно виявлено, повідомлено ASIC і повністю усунуто у 2023 році».

