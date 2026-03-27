Суд обязал Binance Australia выплатить $6,9 млн штрафа за нарушение прав клиентов

Австралийский суд установил, что более 85% клиентов были неправильно классифицированы, что открыло им доступ к высокорисковым криптопродуктам без надлежащей защиты.

Федеральный суд Австралии обязал местное подразделение Binance выплатить 10 млн австралийских долларов (6,9 млн долларов США) за неправильную классификацию более 85% своих клиентов в Австралии, что подвергало их риску инвестирования в высокорисковые криптопродукты. Об этом в пятницу сообщил регулятор рынка ценных бумаг страны, пишет Reuters.

Штраф стал следствием иска Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), поданного в конце 2024 года. В нем отмечалось, что неправильная классификация позволила розничным инвесторам получить доступ к высокорисковым криптодеривативам без необходимого уровня защиты. Binance Australia Derivatives, являющаяся частью крупнейшей в мире криптобиржи по объему торгов, признала нарушения в согласованном с ASIC заявлении о фактах.

Суд установил, что в период с июля 2022 года по апрель 2023 года Binance Australia неправомерно классифицировала 524 розничных инвестора как профессиональных клиентов, предоставив им доступ к «высокорисковым» криптовалютным деривативам без предусмотренной защиты потребителей.

В результате эта группа клиентов понесла торговые убытки на сумму 8,7 млн австралийских долларов и уплатила 3,9 млн долларов комиссий.

Binance Australia признала серьезные недостатки в процессе привлечения клиентов и обучении персонала, что позволяло пользователям неоднократно проходить тест с выбором ответов, пока они не получали результат, достаточный для классификации как квалифицированных инвесторов. В одном из случаев клиента ошибочно признали профессиональным инвестором лишь на основании самодекларации как «освобожденного государственного органа» без надлежащей проверки.

В ASIC отметили, что штраф наложен дополнительно к примерно 13,1 млн австралийских долларов компенсации, которую Binance Australia выплатила пострадавшим клиентам в 2023 году.

В ответе по электронной почте агентству Reuters Binance Australia заявила: «Проблема была самостоятельно выявлена, сообщена ASIC и полностью устранена в 2023 году».

