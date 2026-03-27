Стала залежною від YouTube та Instagram: суд зобов’язав виплатити компенсацію 20-річній дівчині

Суд у Лос-Анджелесі присудив $6 млн, визнавши вплив платформ на психічне здоров’я користувачки.

У США суд присяжних у Лос-Анджелесі визнав технологічні компанії Meta та Google відповідальними у справі про вплив соцмереж на психічне здоров’я. Йдеться про позов 20-річної дівчини.

Суд постановив виплатити їй $6 млн компенсації. Із цієї суми 70% має сплатити Meta (власник Instagram і Facebook), ще 30% — Google, яка керує YouTube. Половина суми — це штрафні виплати.

Що сталося

За словами позивачки, соцмережі з раннього віку стали для неї залежністю. Вона почала дивитися YouTube у 6 років, а вже у 9 — користувалася Instagram.

З часом це вплинуло на її стан: з’явилися тривожність, депресія та проблеми зі сприйняттям власного тіла. Дівчина проводила в соцмережах багато часу, втрачала сон і менше спілкувалася з друзями.

Її адвокат зазначив, що алгоритми платформ можуть формувати залежність, а функції на кшталт «б’юті-фільтрів» підсилюють невдоволення зовнішністю.

Що кажуть компанії

У Meta заявили, що не погоджуються з рішенням і подаватимуть апеляцію. Там наголошують: психічне здоров’я підлітків залежить від багатьох факторів, а не лише від соцмереж.

У Google також планують оскаржити вирок і підкреслюють, що YouTube — це передусім відеоплатформа, а не соціальна мережа.

Захист обох компаній вказував, що на стан дівчини могли вплинути й особисті обставини, зокрема ситуація в сім’ї.

Чому це важливо

Під час суду розглядали внутрішні документи компаній, які, за версією позивачки, свідчать про те, що платформи можуть викликати звикання і орієнтовані на молодшу аудиторію, передає Courthouse News.

Це один із перших таких вироків у США. Він може вплинути на тисячі подібних справ проти великих технологічних компаній, зокрема Meta, Google, TikTok і Snap.

Очікується, що подальші судові рішення можуть змінити підхід до регулювання соцмереж і їхнього впливу на дітей та підлітків.

