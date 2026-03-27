Стала зависимой от YouTube и Instagram: суд обязал выплатить компенсацию 20-летней девушке

Суд в Лос-Анджелесе присудил $6 млн, признав влияние платформ на психическое здоровье пользовательницы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В США суд присяжных в Лос-Анджелесе признал технологические компании Meta и Google ответственными по делу о влиянии соцсетей на психическое здоровье. Речь идет об иске 20-летней женщины.

Суд постановил выплатить ей $6 млн компенсации. Из этой суммы 70% должна выплатить Meta (владелец Instagram и Facebook), еще 30% — Google, которая управляет YouTube. Половина суммы — это штрафные выплаты.

Что произошло

По словам истицы, соцсети с раннего возраста стали для нее зависимостью. Она начала смотреть YouTube в 6 лет, а уже в 9 — пользовалась Instagram.

Со временем это повлияло на ее состояние: появились тревожность, депрессия и проблемы с восприятием собственного тела. Девушка проводила в соцсетях много времени, теряла сон и меньше общалась с друзьями.

Ее адвокат отметил, что алгоритмы платформ могут формировать зависимость, а функции вроде «бьюти-фильтров» усиливают недовольство внешностью.

Что говорят компании

В Meta заявили, что не согласны с решением и будут подавать апелляцию. Там подчеркивают: психическое здоровье подростков зависит от многих факторов, а не только от соцсетей.

В Google также планируют обжаловать вердикт и подчеркивают, что YouTube — это прежде всего видеоплатформа, а не социальная сеть.

Защита обеих компаний указывала, что на состояние девушки могли повлиять и личные обстоятельства, в частности ситуация в семье.

Почему это важно

В ходе суда рассматривали внутренние документы компаний, которые, по версии истицы, свидетельствуют о том, что платформы могут вызывать привыкание и ориентированы на более молодую аудиторию, передает Courthouse News.

Это один из первых таких вердиктов в США. Он может повлиять на тысячи подобных дел против крупных технологических компаний, в том числе Meta, Google, TikTok и Snap.

Ожидается, что дальнейшие судебные решения могут изменить подход к регулированию соцсетей и их влияния на детей и подростков.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.