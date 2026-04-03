У США адвокат привласнив понад 680 тисяч доларів клієнтів

Адвокату інкримінують розтрату довірених коштів і незаконну юридичну практику.

У США адвокату зі штату Массачусетс звинувачують у привласненні понад 680 тисяч доларів у своїх клієнтів. Про це повідомляє WCVB.

57-річний Генрі Раппа-молодший постає перед двома обвинуваченнями у розтраті довірених коштів, двома обвинуваченнями у крадіжці на суму понад 1200 доларів та одним обвинуваченням у незаконному здійсненні юридичної практики.

Прокурор округу Міддлсекс Маріан Раян повідомила, що справа проти Раппи стосується двох клієнтів.

За її словами, перший клієнт довірив Раппі 660 тисяч доларів для розміщення на трастовому рахунку. Однак адвокат, імовірно, використав ці кошти не за призначенням і не повернув їх на вимогу.

«Зрештою він ігнорував не лише клієнта, а й контролюючі органи. І ще більш тривожно, що така поведінка, ймовірно, тривала», — зазначила Раян.

За її словами, суд зобов’язав Раппу припинити юридичну практику, однак у грудні 2025 року він провів угоду з нерухомістю, під час якої, як стверджується, незаконно привласнив понад 21 тисячу доларів.

Раян додала, що ця справа є прикладом «зростаючої кількості подібних випадків».

«Тому виникає питання: що слід робити при виборі адвоката? Безумовно, рекомендація — ретельно перевіряти інформацію. Ви довіряєте людині значну відповідальність, тому маєте бути впевнені, що вона заслуговує на довіру і не є об’єктом дисциплінарних проваджень», — наголосила вона.

Під час судового засідання суддя зробив Раппі зауваження за користування телефоном.

Зрештою суд встановив для нього заставу у розмірі 2500 доларів.

