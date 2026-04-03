  1. У світі

У США адвокат привласнив понад 680 тисяч доларів клієнтів

21:44, 3 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Адвокату інкримінують розтрату довірених коштів і незаконну юридичну практику.
У США адвокат привласнив понад 680 тисяч доларів клієнтів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США адвокату зі штату Массачусетс звинувачують у привласненні понад 680 тисяч доларів у своїх клієнтів. Про це повідомляє WCVB.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

57-річний Генрі Раппа-молодший постає перед двома обвинуваченнями у розтраті довірених коштів, двома обвинуваченнями у крадіжці на суму понад 1200 доларів та одним обвинуваченням у незаконному здійсненні юридичної практики.

Прокурор округу Міддлсекс Маріан Раян повідомила, що справа проти Раппи стосується двох клієнтів.

За її словами, перший клієнт довірив Раппі 660 тисяч доларів для розміщення на трастовому рахунку. Однак адвокат, імовірно, використав ці кошти не за призначенням і не повернув їх на вимогу.

«Зрештою він ігнорував не лише клієнта, а й контролюючі органи. І ще більш тривожно, що така поведінка, ймовірно, тривала», — зазначила Раян.

За її словами, суд зобов’язав Раппу припинити юридичну практику, однак у грудні 2025 року він провів угоду з нерухомістю, під час якої, як стверджується, незаконно привласнив понад 21 тисячу доларів.

Раян додала, що ця справа є прикладом «зростаючої кількості подібних випадків».

«Тому виникає питання: що слід робити при виборі адвоката? Безумовно, рекомендація — ретельно перевіряти інформацію. Ви довіряєте людині значну відповідальність, тому маєте бути впевнені, що вона заслуговує на довіру і не є об’єктом дисциплінарних проваджень», — наголосила вона.

Під час судового засідання суддя зробив Раппі зауваження за користування телефоном.

Зрештою суд встановив для нього заставу у розмірі 2500 доларів.   

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд шахрай США адвокат

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]