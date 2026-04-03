В США адвокат присвоил более 680 тысяч долларов клиентов

Адвокату инкриминируют растрату доверенных средств и незаконную юридическую практику.

В США адвоката из штата Массачусетс обвиняют в присвоении более 680 тысяч долларов у своих клиентов. Об этом сообщает WCVB.

57-летний Генри Раппа-младший предстал перед двумя обвинениями в растрате доверенных средств, двумя обвинениями в краже на сумму более 1200 долларов и одним обвинением в незаконном осуществлении юридической практики.

Прокурор округа Миддлсекс Мариан Райан сообщила, что дело против Раппы касается двух клиентов.

По ее словам, первый клиент доверил Раппе 660 тысяч долларов для размещения на трастовом счете. Однако адвокат, предположительно, использовал эти средства не по назначению и не вернул их по требованию.

«В итоге он игнорировал не только клиента, но и контролирующие органы. И еще более тревожно, что такое поведение, вероятно, продолжалось», — отметила Райан.

По ее словам, суд обязал Раппу прекратить юридическую практику, однако в декабре 2025 года он провел сделку с недвижимостью, во время которой, как утверждается, незаконно присвоил более 21 тысячи долларов.

Райан добавила, что это дело является примером «растущего количества подобных случаев».

«Поэтому возникает вопрос: что следует делать при выборе адвоката? Безусловно, рекомендация — тщательно проверять информацию. Вы доверяете человеку значительную ответственность, поэтому должны быть уверены, что он заслуживает доверия и не является объектом дисциплинарных производств», — подчеркнула она.

Во время судебного заседания судья сделал Раппе замечание за пользование телефоном.

В итоге суд установил для него залог в размере 2500 долларов.

