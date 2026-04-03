В США адвокат присвоил более 680 тысяч долларов клиентов

21:44, 3 апреля 2026
Адвокату инкриминируют растрату доверенных средств и незаконную юридическую практику.
В США адвоката из штата Массачусетс обвиняют в присвоении более 680 тысяч долларов у своих клиентов. Об этом сообщает WCVB.

57-летний Генри Раппа-младший предстал перед двумя обвинениями в растрате доверенных средств, двумя обвинениями в краже на сумму более 1200 долларов и одним обвинением в незаконном осуществлении юридической практики.

Прокурор округа Миддлсекс Мариан Райан сообщила, что дело против Раппы касается двух клиентов.

По ее словам, первый клиент доверил Раппе 660 тысяч долларов для размещения на трастовом счете. Однако адвокат, предположительно, использовал эти средства не по назначению и не вернул их по требованию.

«В итоге он игнорировал не только клиента, но и контролирующие органы. И еще более тревожно, что такое поведение, вероятно, продолжалось», — отметила Райан.

По ее словам, суд обязал Раппу прекратить юридическую практику, однако в декабре 2025 года он провел сделку с недвижимостью, во время которой, как утверждается, незаконно присвоил более 21 тысячи долларов.

Райан добавила, что это дело является примером «растущего количества подобных случаев».

«Поэтому возникает вопрос: что следует делать при выборе адвоката? Безусловно, рекомендация — тщательно проверять информацию. Вы доверяете человеку значительную ответственность, поэтому должны быть уверены, что он заслуживает доверия и не является объектом дисциплинарных производств», — подчеркнула она.

Во время судебного заседания судья сделал Раппе замечание за пользование телефоном.

В итоге суд установил для него залог в размере 2500 долларов.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

КАС ВС просит Большую Палату отступить от заключения о правилах начисления судейского вознаграждения

КАС ВС пришел к выводу о наличии системной правовой проблемы в начислении судейского вознаграждения за предыдущие годы.

БП ВС подтвердила, что судья в уголовном процессе не имеет права удовлетворять собственный самоотвод самостоятельно

БП ВС окончательно приравняла порядок рассмотрения заявлений о самоотводе к процедуре отвода судьи.

Работодатель обязан предлагать даже временные и срочные вакансии при сокращении — позиция ВС

Верховный Суд разъяснил, что при сокращении работодатель обязан предлагать работнику все имеющиеся вакансии, включая временные и срочные, а невыполнение этой обязанности влечёт незаконность увольнения и взыскание среднего заработка за время вынужденного прогула.

Ошибки в Резерв+ и штрафы в 17 тысяч: в Раде зарегистрировали проект об автоматическом исключении женщин из воинского учета

Системная проблема с незаконной постановкой женщин на воинский учет, которая ранее решалась исключительно через суды, наконец получила шанс на законодательное урегулирование.

Работников ТЦК предлагают штрафовать за «бусификацию» и ошибки в реестре военнообязанных

В парламенте инициируют внедрение персональной ответственности для должностных лиц ТЦК за нарушение прав граждан.

