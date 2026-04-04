Німеччина обмежила виїзд за кордон для чоловіків віком від 17 до 45 років

08:30, 4 квітня 2026
Для поїздок тривалістю понад три місяці потрібно отримати дозвіл Бундесверу.
Фото: AFP
З 1 січня 2026 року в Німеччині набула чинності нова норма, яка зобов’язує чоловіків віком від 17 до 45 років отримувати дозвіл перед тривалим виїздом за кордон. Йдеться про поїздки тривалістю понад три місяці — незалежно від мети, будь то навчання, робота чи подорож.

Зміни запровадили в межах закону про модернізацію військової служби. Раніше така вимога діяла лише у виняткових умовах — під час загрози або війни. Тепер вона поширюється і на мирний час.

Навіщо запровадили нове правило

У Міністерстві оборони Німеччини пояснили, що нововведення потрібне для точного обліку військовозобов’язаних.

«Ми маємо знати, хто і як довго перебуває за кордоном у разі потреби», — зазначили у відомстві.

Водночас у міністерстві визнали, що рішення матиме «суттєві наслідки». Зараз влада працює над уточненням правил, зокрема щодо можливих винятків, щоб уникнути надмірної бюрократії. Остаточну процедуру поки не визначено, вказує видання Berliner Zeitung.

Дозвіл обов’язковий, але відмовляти не повинні

Закон передбачає, що дозвіл на виїзд загалом мають надавати, тобто відмови не передбачені. Втім сам факт подання заявки є обов’язковим.

Які наслідки чекають на тих, хто виїде без дозволу, наразі офіційно не уточнюється.

Частина ширшої військової реформи

Нові правила є елементом масштабної реформи Бундесверу. Німеччина планує збільшити чисельність армії до 2035 року з приблизно 184 тисяч до 255–270 тисяч військових.

Для цього запроваджують анкетування молоді: усі громадяни, народжені з 2008 року, отримуватимуть опитувальники щодо готовності до служби. Для чоловіків відповідь буде обов’язковою, для жінок — добровільною.

Медичні огляди планують вводити поступово. У 2026 році перевірятимуть лише тих, хто виявив бажання служити, а повноцінну систему призову можуть розгорнути пізніше.

Водночас влада підкреслює: принцип добровільності зберігається, і примусового направлення до війська не передбачено.

Попри нововведення, практичний механізм їх реалізації досі не визначений. Зокрема, незрозуміло, як контролюватимуть виконання вимоги та що загрожує тим, хто про неї не знав або не виконав.

