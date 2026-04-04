Германия ограничила выезд за границу для мужчин в возрасте от 17 до 45 лет

08:30, 4 апреля 2026
Для поездок продолжительностью более трех месяцев необходимо получить разрешение Бундесвера.
С 1 января 2026 года в Германии вступила в силу новая норма, которая обязывает мужчин в возрасте от 17 до 45 лет получать разрешение перед длительным выездом за границу. Речь идет о поездках продолжительностью более трех месяцев — независимо от цели, будь то учеба, работа или путешествие.

Изменения введены в рамках закона о модернизации военной службы. Ранее такое требование действовало только в исключительных условиях — во время угрозы или войны. Теперь оно распространяется и на мирное время.

Зачем ввели новое правило

В Министерстве обороны Германии пояснили, что нововведение необходимо для точного учета военнообязанных.

«Мы должны знать, кто и как долго находится за границей в случае необходимости», — отметили в ведомстве.

В то же время в министерстве признали, что решение будет иметь «существенные последствия». Сейчас власти работают над уточнением правил, в частности относительно возможных исключений, чтобы избежать избыточной бюрократии. Окончательная процедура пока не определена, указывает издание Berliner Zeitung.

Разрешение обязательно, но отказывать не должны

Закон предусматривает, что разрешение на выезд в целом должно предоставляться, то есть отказ не предусмотрен. Однако сам факт подачи заявления является обязательным.

Какие последствия ожидают тех, кто выедет без разрешения, на данный момент официально не уточняется.

Часть более широкой военной реформы

Новые правила являются элементом масштабной реформы Бундесвера. Германия планирует увеличить численность армии к 2035 году примерно со 184 тысяч до 255–270 тысяч военнослужащих.

Для этого вводят анкетирование молодежи: все граждане, рожденные с 2008 года, будут получать опросники о готовности к службе. Для мужчин ответ будет обязательным, для женщин — добровольным.

Медицинские осмотры планируют вводить постепенно. В 2026 году будут проверять только тех, кто выразил готовность служить, а полноценную систему призыва могут развернуть позже.

В то же время власти подчеркивают: принцип добровольности сохраняется, и принудительного направления в армию не предусмотрено.

Несмотря на нововведения, практический механизм их реализации до сих пор не определен. В частности, непонятно, как будут контролировать выполнение требования и что грозит тем, кто о нем не знал или не выполнил.

