Фіктивний шлюб за 100 тисяч гривень — на кордоні викрили спробу виїзду до Словаччини

Чоловік уклав шлюб із жінкою з інвалідністю, щоб виїхати за кордон, і мав доплатити ще $2500.

У пункті пропуску «Ужгород» прикордонники викрили спробу незаконного виїзду чоловіка за кордон через фіктивний шлюб із жінкою з інвалідністю. За даними правоохоронців, за «послугу» він заплатив 100 тисяч гривень і мав доплатити ще 2 500 доларів після перетину кордону.

ДПСУ вказує, що під час перевірки документів 27-річного жителя Тернопільської області, який разом із 28-річною жінкою з інвалідністю прямував до Словаччини через пункт пропуску «Ужгород», у прикордонного наряду виникли сумніви щодо законності їхнього шлюбу.

Пара перебувала у шлюбі лише кілька місяців. Водночас під час опитування з’ясувалося, що вони практично не обізнані з базовою інформацією один про одного та проживають за різними адресами.

У ході подальшої перевірки чоловік зізнався, що уклав шлюб із жителькою сусіднього села, яка має інвалідність ІІ групи, виключно для отримання можливості виїзду за кордон.

За його словами, за таку «послугу» він заплатив жінці 100 тисяч гривень і мав додатково передати ще 2 500 доларів після успішного перетину державного кордону.

На місце події викликали співробітників поліції.

У діях жінки вбачають ознаки кримінального правопорушення за ст.332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через державний кордон України». За спробу незаконного перетину кордону чоловікові також доведеться відповідати перед судом.

