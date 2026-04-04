  В мире

Фиктивный брак за 100 тысяч гривен — на границе выявили попытку выезда в Словакию

14:11, 4 апреля 2026
Мужчина заключил брак с женщиной с инвалидностью, чтобы выехать за границу, и должен был доплатить еще $2500.
В пункте пропуска «Ужгород» пограничники выявили попытку незаконного выезда мужчины за границу через фиктивный брак с женщиной с инвалидностью. По данным правоохранителей, за «услугу» он заплатил 100 тысяч гривен и должен был доплатить еще 2 500 долларов после пересечения границы.

ГПСУ указывает, что во время проверки документов 27-летнего жителя Тернопольской области, который вместе с 28-летней женщиной с инвалидностью направлялся в Словакию через пункт пропуска «Ужгород», у пограничного наряда возникли сомнения относительно законности их брака.

Пара состояла в браке всего несколько месяцев. В то же время во время опроса выяснилось, что они практически не осведомлены о базовой информации друг о друге и проживают по разным адресам.

В ходе дальнейшей проверки мужчина признался, что заключил брак с жительницей соседнего села, которая имеет инвалидность II группы, исключительно для получения возможности выезда за границу.

По его словам, за такую «услугу» он заплатил женщине 100 тысяч гривен и должен был дополнительно передать еще 2 500 долларов после успешного пересечения государственной границы.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции.

В действиях женщины усматриваются признаки уголовного правонарушения по ст. 332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». За попытку незаконного пересечения границы мужчине также придется отвечать перед судом.

пограничники Государственная пограничная служба пересечение границы

