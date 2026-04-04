Фиктивный брак за 100 тысяч гривен — на границе выявили попытку выезда в Словакию

Мужчина заключил брак с женщиной с инвалидностью, чтобы выехать за границу, и должен был доплатить еще $2500.

В пункте пропуска «Ужгород» пограничники выявили попытку незаконного выезда мужчины за границу через фиктивный брак с женщиной с инвалидностью. По данным правоохранителей, за «услугу» он заплатил 100 тысяч гривен и должен был доплатить еще 2 500 долларов после пересечения границы.

ГПСУ указывает, что во время проверки документов 27-летнего жителя Тернопольской области, который вместе с 28-летней женщиной с инвалидностью направлялся в Словакию через пункт пропуска «Ужгород», у пограничного наряда возникли сомнения относительно законности их брака.

Пара состояла в браке всего несколько месяцев. В то же время во время опроса выяснилось, что они практически не осведомлены о базовой информации друг о друге и проживают по разным адресам.

В ходе дальнейшей проверки мужчина признался, что заключил брак с жительницей соседнего села, которая имеет инвалидность II группы, исключительно для получения возможности выезда за границу.

По его словам, за такую «услугу» он заплатил женщине 100 тысяч гривен и должен был дополнительно передать еще 2 500 долларов после успешного пересечения государственной границы.

На место происшествия вызвали сотрудников полиции.

В действиях женщины усматриваются признаки уголовного правонарушения по ст. 332 УКУ «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины». За попытку незаконного пересечения границы мужчине также придется отвечать перед судом.

