Суд у Індії оштрафував заявницю через позов, написаний ШІ, який витратив час суду

Суд наклав штраф у 20 тисяч рупій, зазначивши, що неякісно складена заява, ймовірно створена штучним інтелектом, перевантажила судову систему.

Фото: news9live.com

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд у Делі наклав штраф у розмірі 20 тисяч рупій на заявницю після того, як встановив, що неякісно складена скарга, ймовірно створена із використанням штучного інтелекту, призвела до марного витрачання цінного судового часу, пише news9live.

Заявниця, Пунам Пандей, звернулася до суду Роуз-Авеню з вимогою надати вказівки щодо реєстрації кримінального провадження. Вона стверджувала, що Сайєд Шахнаваз Хуссейн погрожував смертю їй та членам її родини.

Суд звернув увагу на «позов, створений ШІ»

Під час розгляду справи суд висловив серйозні зауваження щодо якості поданої заяви. Магістрат Неха Міттал зазначила, що документ містив численні граматичні помилки та багато незрозумілих фраз, через що було складно зрозуміти суть викладених обвинувачень.

Наголошуючи на проблемі, суд зазначив, що такі звернення безпідставно перевантажують судову систему. «Попри те, що подібні скарги припиняються на ранній стадії, заявники, які подають такі безпідставні звернення, фактично досягають свого — марнують судовий час», — зазначив суд.

Штраф у 20 тисяч рупій

Критикуючи якість документа, суд зазначив: «Ці рядки не мають жодного сенсу і не передають нічого, окрім того, що текст, ймовірно, був створений із більшим використанням технічних засобів і меншою участю людського мислення».

В ухвалі також зазначено, що вищі суди, зокрема Верховний суд Індії та різні високі суди, раніше вже критикували подібну практику.

З огляду на те, що суди не можуть залишатися бездіяльними щодо такого зловживання, магістрат наклала на заявницю штраф у 20 тисяч рупій (215 доларів США), пославшись на втрату судового часу та ресурсів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.