  1. У світі

Суд у Індії оштрафував заявницю через позов, написаний ШІ, який витратив час суду

13:53, 6 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд наклав штраф у 20 тисяч рупій, зазначивши, що неякісно складена заява, ймовірно створена штучним інтелектом, перевантажила судову систему.
Фото: news9live.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд у Делі наклав штраф у розмірі 20 тисяч рупій на заявницю після того, як встановив, що неякісно складена скарга, ймовірно створена із використанням штучного інтелекту, призвела до марного витрачання цінного судового часу, пише news9live.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Заявниця, Пунам Пандей, звернулася до суду Роуз-Авеню з вимогою надати вказівки щодо реєстрації кримінального провадження. Вона стверджувала, що Сайєд Шахнаваз Хуссейн погрожував смертю їй та членам її родини.

Суд звернув увагу на «позов, створений ШІ»

Під час розгляду справи суд висловив серйозні зауваження щодо якості поданої заяви. Магістрат Неха Міттал зазначила, що документ містив численні граматичні помилки та багато незрозумілих фраз, через що було складно зрозуміти суть викладених обвинувачень.

Наголошуючи на проблемі, суд зазначив, що такі звернення безпідставно перевантажують судову систему. «Попри те, що подібні скарги припиняються на ранній стадії, заявники, які подають такі безпідставні звернення, фактично досягають свого — марнують судовий час», — зазначив суд.

Штраф у 20 тисяч рупій

Критикуючи якість документа, суд зазначив: «Ці рядки не мають жодного сенсу і не передають нічого, окрім того, що текст, ймовірно, був створений із більшим використанням технічних засобів і меншою участю людського мислення».

В ухвалі також зазначено, що вищі суди, зокрема Верховний суд Індії та різні високі суди, раніше вже критикували подібну практику.

З огляду на те, що суди не можуть залишатися бездіяльними щодо такого зловживання, магістрат наклала на заявницю штраф у 20 тисяч рупій (215 доларів США), пославшись на втрату судового часу та ресурсів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд штраф Індія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Поетапне введення звітності для онлайн платформ та ПДВ у 7% на пальне: які компроміси пропонують депутати

У Верховній Раді зареєстровано ініціативи, що пропонують повернення ПДВ 7% на пальне та відмову від обов’язковості розкриття банківської таємниці.

Військовий збір хочуть «прив’язати» до фінансування оборони через спецфонд

У Раді пропонують змінити підхід до військового збору та спрямовувати його виключно на потреби Збройних Сил України.

Комітет підготував радикальну цифровізацію виконавчого провадження: які проблеми будуть вирішені

Законопроєкт покликаний вирішити системну проблему невиконання рішень, яка роками формує потік скарг до ЄСПЛ.

ВС про самочинну зміну місця проживання дитини та її правові наслідки

ВС підтвердив, що незаконна зміна місця проживання дитини підлягає виправленню через її повернення, якщо це не загрожує її інтересам.

Пенсійний фонд пропонує легалізувати представництво у поданні відомостей про трудовий стаж: оприлюднено проєкт змін

Зміни дозволять представникам здійснювати юридично значущі дії з обліку стажу для осіб, які позбавлені можливості особистого відвідування ПФУ.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]