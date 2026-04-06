Суд в Индии оштрафовал заявительницу из-за иска, написанного ИИ, который потратил время суда

Суд в Дели наложил штраф в размере 20 тысяч рупий на заявительницу после того, как установил, что некачественно составленная жалоба, вероятно созданная с использованием искусственного интеллекта, привела к напрасной трате ценного судебного времени, пишет news9live.

Заявительница, Пунам Пандей, обратилась в суд Роуз-Авеню с требованием дать указания по регистрации уголовного производства. Она утверждала, что Сайед Шахнаваз Хуссейн угрожал смертью ей и членам ее семьи.

Суд обратил внимание на «иск, созданный ИИ»

Во время рассмотрения дела суд высказал серьезные замечания относительно качества поданного заявления. Магистрат Неха Миттал отметила, что документ содержал многочисленные грамматические ошибки и множество непонятных фраз, из-за чего было сложно понять суть изложенных обвинений.

Подчеркивая проблему, суд отметил, что такие обращения безосновательно перегружают судебную систему. «Несмотря на то, что подобные жалобы прекращаются на ранней стадии, заявители, подающие такие безосновательные обращения, фактически достигают своей цели — тратят судебное время», — отметил суд.

Штраф в 20 тысяч рупий

Критикуя качество документа, суд отметил: «Эти строки не имеют никакого смысла и не передают ничего, кроме того, что текст, вероятно, был создан с большим использованием технических средств и меньшим участием человеческого мышления».

В постановлении также указано, что высшие суды, в частности Верховный суд Индии и различные высокие суды, ранее уже критиковали подобную практику.

Учитывая, что суды не могут оставаться бездействующими в отношении такого злоупотребления, магистрат наложила на заявительницу штраф в 20 тысяч рупий (215 долларов США), сославшись на потерю судебного времени и ресурсов.

