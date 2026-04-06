У Японії створили робота-монаха «Буддароїда», який надає духовні поради

Робот, навчений на буддійських текстах, відповідає на життєві й філософські питання.

У Японії презентували робота-монаха на базі штучного інтелекту, здатного надавати духовні поради та відповідати на складні життєві питання.

Гуманоїдний робот, названий Buddharoid («Буддароїд»), навчений на великому масиві буддійських текстів, зокрема вузькоспеціалізованих писань. Це дозволяє йому вести змістовні розмови на особисті та філософські теми.

Робот здатен:

спілкуватися з людьми у форматі живого діалогу;

рухатися та жестикулювати як людина;

відтворювати традиційні пози для молитви в храмовому середовищі.

Чому виникла потреба в такій розробці

Японія стикається зі стрімким старінням населення та скороченням працездатної робочої сили. На цьому тлі дослідники шукають нестандартні рішення, зокрема й у релігійній сфері, повідомляє euronews.

Команда науковців із Kyoto University розробила робота, який потенційно може:

надавати духовну підтримку;

відповідати на «вічні» питання;

допомагати у проведенні релігійних обрядів.

Проєкт очолює Сейдзі Кумагаї з Інституту майбутнього людського суспільства при університеті.

Чим «Буддароїд» відрізняється від попередніх рішень

На відміну від попередніх релігійних ШІ-систем (наприклад, цифрових симуляцій Ісуса Христа), які працювали за заздалегідь прописаними сценаріями, новий робот:

веде динамічні розмови, а не лише відтворює заготовлені тексти;

поєднує мовні моделі з фізичним гуманоїдним корпусом;

демонструє більш природну поведінку — рухи, жести, взаємодію з людьми.

