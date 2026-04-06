В Японии создали робота-монаха «Буддароида», который оказывает духовные советы

Робот, обученный на буддийских текстах, отвечает на жизненные и философские вопросы.

В Японии представили робота-монаха на базе искусственного интеллекта, способного давать духовные советы и отвечать на сложные жизненные вопросы.

Гуманоидный робот, названный Buddharoid («Буддароид»), обучен на большом массиве буддийских текстов, в том числе узкоспециализированных писаний. Это позволяет ему вести содержательные разговоры на личные и философские темы.

Робот способен:

общаться с людьми в формате живого диалога;

двигаться и жестикулировать как человек;

воспроизводить традиционные позы для молитвы в храмовой среде.

Почему возникла потребность в такой разработке

Япония сталкивается со стремительным старением населения и сокращением трудоспособной рабочей силы. На этом фоне исследователи ищут нестандартные решения, в том числе и в религиозной сфере, сообщает euronews.

Команда ученых из Kyoto University разработала робота, который потенциально может:

оказывать духовную поддержку;

отвечать на «вечные» вопросы;

помогать в проведении религиозных обрядов.

Проект возглавляет Сейдзи Кумагаи из Института будущего человеческого общества при университете.

Чем «Буддароид» отличается от предыдущих решений

В отличие от предыдущих религиозных ИИ-систем (например, цифровых симуляций Иисуса Христа), которые работали по заранее прописанным сценариям, новый робот:

ведет динамичные разговоры, а не только воспроизводит заготовленные тексты;

сочетает языковые модели с физическим гуманоидным корпусом;

демонстрирует более естественное поведение — движения, жесты, взаимодействие с людьми.

