  1. В мире

В Японии создали робота-монаха «Буддароида», который оказывает духовные советы

19:25, 6 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Робот, обученный на буддийских текстах, отвечает на жизненные и философские вопросы.
В Японии создали робота-монаха «Буддароида», который оказывает духовные советы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Японии представили робота-монаха на базе искусственного интеллекта, способного давать духовные советы и отвечать на сложные жизненные вопросы.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Гуманоидный робот, названный Buddharoid («Буддароид»), обучен на большом массиве буддийских текстов, в том числе узкоспециализированных писаний. Это позволяет ему вести содержательные разговоры на личные и философские темы.

Робот способен:

  • общаться с людьми в формате живого диалога;
  • двигаться и жестикулировать как человек;
  • воспроизводить традиционные позы для молитвы в храмовой среде.

Почему возникла потребность в такой разработке

Япония сталкивается со стремительным старением населения и сокращением трудоспособной рабочей силы. На этом фоне исследователи ищут нестандартные решения, в том числе и в религиозной сфере, сообщает euronews.

Команда ученых из Kyoto University разработала робота, который потенциально может:

  • оказывать духовную поддержку;
  • отвечать на «вечные» вопросы;
  • помогать в проведении религиозных обрядов.

Проект возглавляет Сейдзи Кумагаи из Института будущего человеческого общества при университете.

Чем «Буддароид» отличается от предыдущих решений

В отличие от предыдущих религиозных ИИ-систем (например, цифровых симуляций Иисуса Христа), которые работали по заранее прописанным сценариям, новый робот:

  • ведет динамичные разговоры, а не только воспроизводит заготовленные тексты;
  • сочетает языковые модели с физическим гуманоидным корпусом;
  • демонстрирует более естественное поведение — движения, жесты, взаимодействие с людьми.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Япония религия искусственный интеллект ИИ робот

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]