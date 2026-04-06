В Японии создали робота-монаха «Буддароида», который оказывает духовные советы
В Японии представили робота-монаха на базе искусственного интеллекта, способного давать духовные советы и отвечать на сложные жизненные вопросы.
Гуманоидный робот, названный Buddharoid («Буддароид»), обучен на большом массиве буддийских текстов, в том числе узкоспециализированных писаний. Это позволяет ему вести содержательные разговоры на личные и философские темы.
Робот способен:
- общаться с людьми в формате живого диалога;
- двигаться и жестикулировать как человек;
- воспроизводить традиционные позы для молитвы в храмовой среде.
Почему возникла потребность в такой разработке
Япония сталкивается со стремительным старением населения и сокращением трудоспособной рабочей силы. На этом фоне исследователи ищут нестандартные решения, в том числе и в религиозной сфере, сообщает euronews.
Команда ученых из Kyoto University разработала робота, который потенциально может:
- оказывать духовную поддержку;
- отвечать на «вечные» вопросы;
- помогать в проведении религиозных обрядов.
Проект возглавляет Сейдзи Кумагаи из Института будущего человеческого общества при университете.
Чем «Буддароид» отличается от предыдущих решений
В отличие от предыдущих религиозных ИИ-систем (например, цифровых симуляций Иисуса Христа), которые работали по заранее прописанным сценариям, новый робот:
- ведет динамичные разговоры, а не только воспроизводит заготовленные тексты;
- сочетает языковые модели с физическим гуманоидным корпусом;
- демонстрирует более естественное поведение — движения, жесты, взаимодействие с людьми.
