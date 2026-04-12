Туреччина планує повністю заборонити продаж тютюну до 2040 року

Обмеження стосуватимуться не лише сигарет, а й електронних пристроїв, а за порушення передбачать значні штрафи.

У Туреччині готують законопроєкт, який передбачає повну заборону продажу тютюнової продукції та виробів для куріння з 2040 року. Ініціативу розробили представники Партія справедливості і розвитку, повідомляє видання Hürriyet.

Документ є частиною ширшого курсу країни на євроінтеграцію. У разі його ухвалення обмеження можуть торкнутися близько 19 мільйонів курців.

Що передбачає законопроєкт

Згідно з ініціативою, з 1 січня 2040 року виробники, імпортери та продавці тютюнової продукції сплачуватимуть значні штрафи — від 1 до 5 мільйонів турецьких лір у разі порушення заборони.

Відповідальність планують запровадити і для громадян. Санкції можуть стосуватися не лише купівлі, а й зберігання та використання тютюнових виробів.

Заборона торкнеться і електронних сигарет

Законопроєкт значно розширює саме поняття тютюнової продукції. До нього пропонують включити електронні сигарети, пристрої для нагрівання тютюну, нікотинові системи, а також вироби, що імітують сигарети — навіть якщо вони не містять тютюну.

Обмеження впроваджуватимуть поступово

У владі планують запроваджувати нові правила поетапно. Зокрема, передбачено розширення переліку місць, де куріння буде заборонене.

Також продаж тютюнових виробів хочуть перевести виключно на безготівкову форму розрахунку.

Якщо закон ухвалять, Туреччина стане однією з перших країн, яка фактично рухається до повної відмови від продажу тютюну.

