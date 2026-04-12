  1. У світі

Туреччина планує повністю заборонити продаж тютюну до 2040 року

15:59, 12 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обмеження стосуватимуться не лише сигарет, а й електронних пристроїв, а за порушення передбачать значні штрафи.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Туреччині готують законопроєкт, який передбачає повну заборону продажу тютюнової продукції та виробів для куріння з 2040 року. Ініціативу розробили представники Партія справедливості і розвитку, повідомляє видання Hürriyet.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Документ є частиною ширшого курсу країни на євроінтеграцію. У разі його ухвалення обмеження можуть торкнутися близько 19 мільйонів курців.

Що передбачає законопроєкт

Згідно з ініціативою, з 1 січня 2040 року виробники, імпортери та продавці тютюнової продукції сплачуватимуть значні штрафи — від 1 до 5 мільйонів турецьких лір у разі порушення заборони.

Відповідальність планують запровадити і для громадян. Санкції можуть стосуватися не лише купівлі, а й зберігання та використання тютюнових виробів.

Заборона торкнеться і електронних сигарет

Законопроєкт значно розширює саме поняття тютюнової продукції. До нього пропонують включити електронні сигарети, пристрої для нагрівання тютюну, нікотинові системи, а також вироби, що імітують сигарети — навіть якщо вони не містять тютюну.

Обмеження впроваджуватимуть поступово

У владі планують запроваджувати нові правила поетапно. Зокрема, передбачено розширення переліку місць, де куріння буде заборонене.

Також продаж тютюнових виробів хочуть перевести виключно на безготівкову форму розрахунку.

Якщо закон ухвалять, Туреччина стане однією з перших країн, яка фактично рухається до повної відмови від продажу тютюну.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Туреччина

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]