Турция планирует полностью запретить продажу табака до 2040 года

15:59, 12 апреля 2026
Ограничения будут касаться не только сигарет, но и электронных устройств, а за нарушения предусмотрят значительные штрафы.
В Турции готовят законопроект, который предусматривает полный запрет продажи табачной продукции и изделий для курения с 2040 года. Инициативу разработали представители Партии справедливости и развития, сообщает издание Hürriyet.

Документ является частью более широкого курса страны на евроинтеграцию. В случае его принятия ограничения могут затронуть около 19 миллионов курильщиков.

Что предусматривает законопроект

Согласно инициативе, с 1 января 2040 года производители, импортеры и продавцы табачной продукции будут платить значительные штрафы — от 1 до 5 миллионов турецких лир в случае нарушения запрета.

Ответственность планируют ввести и для граждан. Санкции могут касаться не только покупки, но и хранения и использования табачных изделий.

Запрет коснется и электронных сигарет

Законопроект значительно расширяет само понятие табачной продукции. В него предлагают включить электронные сигареты, устройства для нагревания табака, никотиновые системы, а также изделия, имитирующие сигареты — даже если они не содержат табака.

Ограничения будут вводить постепенно

Власти планируют внедрять новые правила поэтапно. В частности, предусмотрено расширение перечня мест, где курение будет запрещено.

Также продажу табачных изделий хотят перевести исключительно на безналичную форму расчета.

Если закон будет принят, Турция станет одной из первых стран, которая фактически движется к полному отказу от продажи табака.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

ГПСУ подключат к государственным реестрам, а процедуры проверки иностранцев на границе уточнят

Законопроект предусматривает расширение возможностей Государственной пограничной службы Украины в части доступа к государственным информационным ресурсам.

11,8 судей на 100 тысяч населения: кадровый дефицит и война изнуряют судебную систему

Украина имеет вдвое меньше судей, чем в среднем по Европе, но рассматривает миллионы дел.

Правительство планирует масштабное обновление корпоративного законодательства: каких изменений ждать

Кабмин официально утвердил дорожную карту адаптации украинского законодательства к праву ЕС.

Новое судебное рассмотрение как способ реализации restitutio in integrum: позиция БП ВС

БП ВС указала, что устранение нарушений статьи 6 Конвенции, установленных решением ЕСПЧ, возможно в ходе нового судебного рассмотрения.

ВС: собственник не может снять лицо с регистрации, если суд уже подтвердил его право пользования жильем

Верховный Суд подчеркнул, что наличие судебного решения о сохранении права пользования жильем делает невозможным снятие лица с регистрации по заявлению собственника.

