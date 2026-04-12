Турция планирует полностью запретить продажу табака до 2040 года

В Турции готовят законопроект, который предусматривает полный запрет продажи табачной продукции и изделий для курения с 2040 года. Инициативу разработали представители Партии справедливости и развития, сообщает издание Hürriyet.

Документ является частью более широкого курса страны на евроинтеграцию. В случае его принятия ограничения могут затронуть около 19 миллионов курильщиков.

Что предусматривает законопроект

Согласно инициативе, с 1 января 2040 года производители, импортеры и продавцы табачной продукции будут платить значительные штрафы — от 1 до 5 миллионов турецких лир в случае нарушения запрета.

Ответственность планируют ввести и для граждан. Санкции могут касаться не только покупки, но и хранения и использования табачных изделий.

Запрет коснется и электронных сигарет

Законопроект значительно расширяет само понятие табачной продукции. В него предлагают включить электронные сигареты, устройства для нагревания табака, никотиновые системы, а также изделия, имитирующие сигареты — даже если они не содержат табака.

Ограничения будут вводить постепенно

Власти планируют внедрять новые правила поэтапно. В частности, предусмотрено расширение перечня мест, где курение будет запрещено.

Также продажу табачных изделий хотят перевести исключительно на безналичную форму расчета.

Если закон будет принят, Турция станет одной из первых стран, которая фактически движется к полному отказу от продажи табака.

