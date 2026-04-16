Північна Ірландія запровадила оплачувану відпустку після втрати дитини під час вагітності

Нові правила гарантують до двох тижнів оплачуваної відпустки для жінок і їхніх партнерів без вимоги медичних довідок.

Північна Ірландія стала першою частиною Сполученого Королівства, де на законодавчому рівні закріпили право батьків на оплачувану відпустку у разі втрати дитини на будь-якому етапі вагітності. Про це повідомляє BBC.

Нові правила передбачають до двох тижнів оплачуваної відпустки як для жінок, так і для їхніх партнерів. Вона має дати можливість родинам пережити втрату без фінансового тиску та необхідності одразу повертатися до роботи.

Виплати здійснюватимуться на державному рівні й становитимуть трохи більше ніж 194 фунти на тиждень або 90% середнього заробітку, якщо він нижчий. Право на відпустку надається з першого дня працевлаштування. Для її оформлення не потрібно подавати медичні довідки — достатньо повідомити роботодавця. Відпустку можна використати одноразово протягом двох тижнів або розділити на два окремі тижневі періоди протягом року після втрати.

Волонтерка Асоціації підтримки при викиднях Ерін Шаркі, яка пережила особисту втрату, зазначає, що подібна підтримка є критично важливою. За її словами, раніше суспільний тиск змушував пари повертатися до роботи без можливості прожити горе разом.

«Це дасть людям визнання їхніх почуттів і час, щоб пережити втрату разом. Якби мій партнер був зі мною ці два тижні, це б значно зменшило мою травму», — сказала вона.

Психотерапевти та представники благодійних організацій, зокрема Селіна Кейсі з фонду White Butterfly, вважають, що нове правило допоможе зменшити психологічний тиск на пари та може навіть зберегти стосунки, які часто опиняються під навантаженням у період втрати.

Фахівці також наголошують, що відсутність потреби оформлювати звичайні лікарняні дозволяє людям зосередитися на переживанні втрати та швидше отримати психологічну підтримку.

Міністр економіки Каоймхе Арчібальд заявила, що важливо забезпечити належну підтримку жінок на робочому місці.

За оцінками, щороку в Північній Ірландії близько 9000 працівниць стикаються з викиднями. Запроваджена відпустка щороку коштуватиме делегованому уряду близько 3,5 мільйона фунтів стерлінгів.

