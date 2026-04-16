  1. У світі

Північна Ірландія запровадила оплачувану відпустку після втрати дитини під час вагітності

11:51, 16 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Нові правила гарантують до двох тижнів оплачуваної відпустки для жінок і їхніх партнерів без вимоги медичних довідок.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Північна Ірландія стала першою частиною Сполученого Королівства, де на законодавчому рівні закріпили право батьків на оплачувану відпустку у разі втрати дитини на будь-якому етапі вагітності. Про це повідомляє BBC.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Нові правила передбачають до двох тижнів оплачуваної відпустки як для жінок, так і для їхніх партнерів. Вона має дати можливість родинам пережити втрату без фінансового тиску та необхідності одразу повертатися до роботи.

Виплати здійснюватимуться на державному рівні й становитимуть трохи більше ніж 194 фунти на тиждень або 90% середнього заробітку, якщо він нижчий. Право на відпустку надається з першого дня працевлаштування. Для її оформлення не потрібно подавати медичні довідки — достатньо повідомити роботодавця. Відпустку можна використати одноразово протягом двох тижнів або розділити на два окремі тижневі періоди протягом року після втрати.

Волонтерка Асоціації підтримки при викиднях Ерін Шаркі, яка пережила особисту втрату, зазначає, що подібна підтримка є критично важливою. За її словами, раніше суспільний тиск змушував пари повертатися до роботи без можливості прожити горе разом.

«Це дасть людям визнання їхніх почуттів і час, щоб пережити втрату разом. Якби мій партнер був зі мною ці два тижні, це б значно зменшило мою травму», — сказала вона.

Психотерапевти та представники благодійних організацій, зокрема Селіна Кейсі з фонду White Butterfly, вважають, що нове правило допоможе зменшити психологічний тиск на пари та може навіть зберегти стосунки, які часто опиняються під навантаженням у період втрати.

Фахівці також наголошують, що відсутність потреби оформлювати звичайні лікарняні дозволяє людям зосередитися на переживанні втрати та швидше отримати психологічну підтримку.

Міністр економіки Каоймхе Арчібальд заявила, що важливо забезпечити належну підтримку жінок на робочому місці.

За оцінками, щороку в Північній Ірландії близько 9000 працівниць стикаються з викиднями. Запроваджена відпустка щороку коштуватиме делегованому уряду близько 3,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Ірландія відпустка вагітність та пологи

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Податкова палата КАС ВС ініціювала звернення до Страсбурга через фіксовані штрафи, які порушують право на мирне володіння майном

КАС ВС звернувся до ЄСПЛ за консультативним висновком щодо пропорційності санкцій.

Батьківство загиблого військового може встановлюватись у цивільному процесі на підставі експертизи з кримінальної справи — ВС

Верховний Суд підтвердив допустимість використання експертного висновку з кримінального провадження у цивільній справі про батьківство.

Забудовникам дадуть 72 години для відповіді на запит інспектора будівельного контролю

Тепер кожна перевірка — це повноцінне адміністративне провадження з правом на відвід інспектора.

Держстат ініціював остаточну ліквідацію ЄДРПОУ для усунення дублювання державних реєстрів

Відповідний проєкт постанови Уряду проходить етап громадського обговорення та погодження з Державною регуляторною службою.

Моральну шкоду за мобінг не відшкодовуватимуть, якщо конфлікт спровокував сам працівник

У парламенті пропонують обмежити право на компенсацію моральної шкоди у трудових спорах у разі умисних дій працівника.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]