Северная Ирландия ввела оплачиваемый отпуск в случае потери ребенка во время беременности

Новые правила гарантируют до двух недель оплачиваемого отпуска для женщин и их партнеров без необходимости предоставления медицинских справок.

Северная Ирландия стала первой частью Соединенного Королевства, где на законодательном уровне закрепили право родителей на оплачиваемый отпуск в случае потери ребенка на любом этапе беременности. Об этом сообщает BBC.

Новые правила предусматривают до двух недель оплачиваемого отпуска как для женщин, так и для их партнеров. Он должен дать возможность семьям пережить утрату без финансового давления и необходимости сразу возвращаться на работу.

Выплаты будут осуществляться на государственном уровне и составят чуть более 194 фунтов в неделю или 90% среднего заработка, если он ниже. Право на отпуск предоставляется с первого дня трудоустройства. Для его оформления не нужно подавать медицинские справки — достаточно уведомить работодателя. Отпуск можно использовать единовременно в течение двух недель или разделить на два отдельных недельных периода в течение года после потери.

Волонтер Ассоциации поддержки при выкидышах Эрин Шарки, пережившая личную утрату, отмечает, что подобная поддержка имеет критически важное значение. По ее словам, раньше общественное давление заставляло пары возвращаться на работу, не имея возможности пережить горе вместе.

«Это позволит людям признать свои чувства и даст время, чтобы вместе пережить утрату. Если бы мой партнер был со мной эти две недели, это значительно облегчило бы мою травму», — сказала она.

Психотерапевты и представители благотворительных организаций, в частности Селина Кейси из фонда White Butterfly, считают, что новое правило поможет уменьшить психологическое давление на пары и может даже сохранить отношения, которые часто оказываются под нагрузкой в период утраты.

Специалисты также отмечают, что отсутствие необходимости оформлять обычные больничные позволяет людям сосредоточиться на переживании утраты и быстрее получить психологическую поддержку.

Министр экономики Каоймхе Арчибальд заявила, что важно обеспечить надлежащую поддержку женщин на рабочем месте.

По оценкам, ежегодно в Северной Ирландии около 9000 работниц сталкиваются с выкидышами. Введенный отпуск будет ежегодно обходиться делегированному правительству примерно в 3,5 миллиона фунтов стерлингов.

