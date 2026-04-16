Плацкарт як у потязі — прямо в проходах літака встановлять триярусні капсули для сну

Компанія Air New Zealand запускає спальні капсули для пасажирів.

Авіакомпанія Air New Zealand готується до запуску унікального сервісу для пасажирів економ-класу — спальних капсул Skynest на наддовгих рейсах. Забронювати місце в них можна буде вже з травня, а самі капсули з’являться на рейсах наприкінці 2026 року.

Як пише The Guardian, нововведення впровадять на маршруті між Оклендом та Нью-Йорком — одному з найдовших у світі, який триває близько 17 годин. У салоні нового Boeing 787-9 Dreamliner встановлять шість повнорозмірних спальних капсул у проході літака.

Капсули Skynest оснащені постільною білизною, шторками для приватності, м’яким освітленням та наборами для сну — зокрема масками, берушами й засобами догляду. Пасажири зможуть забронювати чотиригодинний сеанс.

Водночас скористатися капсулами зможуть лише ті, хто вже має стандартне місце в економ- або преміум-класі. На один рейс передбачено лише два часові слоти, і кожен пасажир зможе забронювати лише один.

Авіакомпанія встановила і певні правила користування: у капсулах заборонено перебувати удвох, приносити їжу або «перевозити» дітей. Також пасажирів просять утриматися від різких ароматів парфумів, однак хропіння — не забороняється.

За словами гендиректора компанії Ніхіла Равішанкара, новий сервіс має зробити далекі перельоти комфортнішими та стимулювати попит на подорожі до Нової Зеландії.

Оголошення Air New Zealand з’явилося на тлі того, як інші авіакомпанії намагаються запровадити привілеї для пасажирів економ-класу на далеких рейсах. У березні United Airlines оголосила, що дозволить пасажирам перетворювати ряд із трьох крісел на повністю лежаче місце з 2027 року. Qantas, своєю чергою, матиме «зону благополуччя» на найдовшому у світі комерційному рейсі між Сіднеєм і Лондоном, який стартує в червні.

