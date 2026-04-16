Плацкарт как в поезде — прямо в проходах самолета установят трехъярусные капсулы для сна

Компания Air New Zealand запускает спальные капсулы для пассажиров.

Фото: Air New Zealand

Авиакомпания Air New Zealand готовится к запуску уникального сервиса для пассажиров эконом-класса — спальных капсул Skynest на сверхдальних рейсах. Забронировать место в них можно будет уже с мая, а сами капсулы появятся на рейсах в конце 2026 года.

Как пишет The Guardian, нововведение внедрят на маршруте между Оклендом и Нью-Йорком — одном из самых длинных в мире, который длится около 17 часов. В салоне нового Boeing 787-9 Dreamliner установят шесть полноразмерных спальных капсул в проходе самолета.

Капсулы Skynest оснащены постельным бельем, шторками для приватности, мягким освещением и наборами для сна — в частности масками, берушами и средствами ухода. Пассажиры смогут забронировать четырехчасовой сеанс.

В то же время воспользоваться капсулами смогут только те, кто уже имеет стандартное место в эконом- или премиум-классе. На один рейс предусмотрено лишь два временных слота, и каждый пассажир сможет забронировать только один.

Авиакомпания установила и определенные правила пользования: в капсулах запрещено находиться вдвоем, приносить еду или «перевозить» детей. Также пассажиров просят воздержаться от резких ароматов парфюма, однако храп — не запрещается.

По словам гендиректора компании Нихила Равишанкара, новый сервис должен сделать дальние перелеты более комфортными и стимулировать спрос на путешествия в Новую Зеландию.

Объявление Air New Zealand появилось на фоне того, как другие авиакомпании пытаются внедрить привилегии для пассажиров эконом-класса на дальних рейсах. В марте United Airlines объявила, что позволит пассажирам превращать ряд из трех кресел в полностью лежачее место с 2027 года. Qantas, в свою очередь, будет иметь «зону благополучия» на самом длинном в мире коммерческом рейсе между Сиднеем и Лондоном, который стартует в июне.

