  1. У світі

Біопіратство у Кенії: суд покарав громадянина Китаю за спробу контрабанди понад 2200 мурах

16:56, 16 квітня 2026
Чоловік намагався вивезти понад 2200 мурах, призначених для продажу колекціонерам.
Фото: Getty Images
У Кенії суд зобов’язав громадянина Китаю сплатити штраф у розмірі 1 мільйона шилінгів (7746 доларів США) та призначив йому покарання у вигляді 12 місяців ув’язнення за спробу незаконно вивезти з країни живих мурах. Суддя зазначила, що суворе покарання необхідне як стримувальний фактор на тлі зростання випадків незаконного обігу мурах у країні, пише Nbcnews.

Зазначається, що такі випадки пов’язані з попитом на ринках, зокрема в Китаї, де ентузіасти готові платити значні суми за утримання мурашиних колоній у великих прозорих контейнерах — формікаріях, які дозволяють досліджувати складну соціальну структуру та поведінку цих комах.

Громадянина Китаю Чжана Кекуна затримали минулого місяця в головному міжнародному аеропорту Найробі з більш ніж 2200 живими садовими мурахами в багажі.

Адвокат Чжана заявив, що оскаржить вирок. Спочатку підсудний не визнав провину за обвинуваченнями, зокрема у незаконному обігу живих видів дикої природи, однак згодом змінив позицію і визнав свою провину.

«З огляду на зростання кількості випадків незаконного обігу великих партій садових мурах і негативні екологічні наслідки їх масового вилучення, необхідне суворе стримувальне покарання», — заявила суддя Ірен Гічобі.

У цій справі також обвинувачують громадянина Кенії Чарльза Мвангі, якого підозрюють у постачанні мурах Чжану.

Мвангі не визнав своєї провини та перебуває під заставою.  

Минулого року чотирьох чоловіків оштрафували на 1 мільйон шилінгів кожного за спробу незаконного вивезення тисяч мурах. Експерти з охорони дикої природи тоді зазначали, що цей випадок свідчить про зміну тенденцій у біопіратстві — від традиційних трофеїв, таких як слонова кістка, до менш відомих видів.

суд суддя рішення суду

