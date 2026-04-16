  1. В мире

Биопиратство в Кении: суд наказал гражданина Китая за попытку контрабанды более 2200 муравьев

16:56, 16 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчина пытался вывезти более 2200 муравьев, предназначенных для продажи коллекционерам.
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кении суд обязал гражданина Китая уплатить штраф в размере 1 миллиона шиллингов (7746 долларов США) и назначил ему наказание в виде 12 месяцев лишения свободы за попытку незаконно вывезти из страны живых муравьев. Судья отметила, что строгое наказание необходимо как сдерживающий фактор на фоне роста случаев незаконного оборота муравьев в стране, пишет Nbcnews.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Отмечается, что такие случаи связаны со спросом на рынках, в частности в Китае, где энтузиасты готовы платить значительные суммы за содержание муравьиных колоний в больших прозрачных контейнерах — формикариях, которые позволяют изучать сложную социальную структуру и поведение этих насекомых.

Гражданина Китая Чжана Кекуна задержали в прошлом месяце в главном международном аэропорту Найроби с более чем 2200 живыми садовыми муравьями в багаже.

Адвокат Чжана заявил, что обжалует приговор. Изначально подсудимый не признал вину по обвинениям, в том числе в незаконном обороте живых видов дикой природы, однако впоследствии изменил позицию и признал свою вину.

«Учитывая рост количества случаев незаконного оборота крупных партий садовых муравьев и негативные экологические последствия их массового изъятия, необходимо строгое сдерживающее наказание», — заявила судья Ирен Гичоби.

В этом деле также обвиняется гражданин Кении Чарльз Мванги, которого подозревают в поставке муравьев Чжану.

Мванги не признал своей вины и находится под залогом.

В прошлом году четырех мужчин оштрафовали на 1 миллион шиллингов каждого за попытку незаконного вывоза тысяч муравьев. Эксперты по охране дикой природы тогда отмечали, что этот случай свидетельствует об изменении тенденций в биопиратстве — от традиционных трофеев, таких как слоновая кость, к менее известным видам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд судья решение суда

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]