Биопиратство в Кении: суд наказал гражданина Китая за попытку контрабанды более 2200 муравьев

Мужчина пытался вывезти более 2200 муравьев, предназначенных для продажи коллекционерам.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Кении суд обязал гражданина Китая уплатить штраф в размере 1 миллиона шиллингов (7746 долларов США) и назначил ему наказание в виде 12 месяцев лишения свободы за попытку незаконно вывезти из страны живых муравьев. Судья отметила, что строгое наказание необходимо как сдерживающий фактор на фоне роста случаев незаконного оборота муравьев в стране, пишет Nbcnews.

Отмечается, что такие случаи связаны со спросом на рынках, в частности в Китае, где энтузиасты готовы платить значительные суммы за содержание муравьиных колоний в больших прозрачных контейнерах — формикариях, которые позволяют изучать сложную социальную структуру и поведение этих насекомых.

Гражданина Китая Чжана Кекуна задержали в прошлом месяце в главном международном аэропорту Найроби с более чем 2200 живыми садовыми муравьями в багаже.

Адвокат Чжана заявил, что обжалует приговор. Изначально подсудимый не признал вину по обвинениям, в том числе в незаконном обороте живых видов дикой природы, однако впоследствии изменил позицию и признал свою вину.

«Учитывая рост количества случаев незаконного оборота крупных партий садовых муравьев и негативные экологические последствия их массового изъятия, необходимо строгое сдерживающее наказание», — заявила судья Ирен Гичоби.

В этом деле также обвиняется гражданин Кении Чарльз Мванги, которого подозревают в поставке муравьев Чжану.

Мванги не признал своей вины и находится под залогом.

В прошлом году четырех мужчин оштрафовали на 1 миллион шиллингов каждого за попытку незаконного вывоза тысяч муравьев. Эксперты по охране дикой природы тогда отмечали, что этот случай свидетельствует об изменении тенденций в биопиратстве — от традиционных трофеев, таких как слоновая кость, к менее известным видам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.