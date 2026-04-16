Галюцинації штучного інтелекту коштували адвокатам 110 тисяч доларів

21:42, 16 квітня 2026
Суд покарав адвокатів за використання вигаданих ШІ судових рішень у процесі.
Галюцинації штучного інтелекту коштували адвокатам 110 тисяч доларів
Фото: law.com
У штаті Орегон (США) суд зобов’язав юристів сплатити понад 110 тисяч доларів через використання недостовірної інформації, згенерованої штучним інтелектом, у судовій справі, пов’язаній із виноробнею, пише Oregonlive.

Йдеться про ситуацію, коли адвокати подали до суду документи, що містили посилання на судові прецеденти, які фактично не існують. Як з’ясувалося, ці матеріали були створені за допомогою штучного інтелекту, який «вигадував» юридичні джерела.

Суд встановив, що юристи не перевірили достовірність інформації перед поданням, що є грубим порушенням професійних стандартів. У рішенні наголошується, що використання інструментів ШІ не звільняє адвокатів від обов’язку ретельно перевіряти факти та джерела.

Справу розглядали в межах судового процесу щодо виноробного бізнесу, де одна зі сторін намагалася обґрунтувати свою позицію вигаданими прецедентами. Це викликало серйозну реакцію суду, який підкреслив небезпеку безконтрольного використання технологій штучного інтелекту в юридичній практиці.

Суддя зазначив, що подібні випадки підривають довіру до правової системи та можуть мати серйозні наслідки для сторін процесу. У результаті адвокатів зобов’язали компенсувати витрати, пов’язані з розглядом справи та виправленням помилок.

суд США адвокат штучний інтелект

