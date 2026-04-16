Галлюцинации искусственного интеллекта обошлись адвокатам в 110 тысяч долларов

21:42, 16 апреля 2026
Суд наказал адвокатов за использование вымышленных ИИ судебных решений в процессе.
Фото: law.com
В штате Орегон (США) суд обязал юристов уплатить более 110 тысяч долларов из-за использования недостоверной информации, сгенерированной искусственным интеллектом, в судебном деле, связанном с винодельней, пишет OregonLive.

Речь идет о ситуации, когда адвокаты подали в суд документы, содержащие ссылки на судебные прецеденты, которые фактически не существуют. Как выяснилось, эти материалы были созданы с помощью искусственного интеллекта, который «выдумывал» юридические источники.

Суд установил, что юристы не проверили достоверность информации перед подачей, что является грубым нарушением профессиональных стандартов. В решении подчеркивается, что использование инструментов ИИ не освобождает адвокатов от обязанности тщательно проверять факты и источники.

Дело рассматривалось в рамках судебного процесса, связанного с винодельческим бизнесом, где одна из сторон пыталась обосновать свою позицию вымышленными прецедентами. Это вызвало серьезную реакцию суда, который подчеркнул опасность бесконтрольного использования технологий искусственного интеллекта в юридической практике.

Судья отметил, что подобные случаи подрывают доверие к правовой системе и могут иметь серьезные последствия для сторон процесса. В результате адвокатов обязали компенсировать расходы, связанные с рассмотрением дела и исправлением ошибок.

