  1. У світі

Справа про «вкрадене Різдво» — організатора зимового фестивалю в США судитимуть за шахрайство

18:08, 16 квітня 2026
Організатор благодійного заходу роками збирав мільйони доларів і витрачав значну частину коштів на особисті потреби.
У США розгортається гучна справа навколо SantaCon — популярного різдвяного заходу, який поєднує вечірки, костюми Санта-Клауса і збір коштів на благодійність. Федеральне журі присяжних у Нью-Йорку висунуло обвинувачення президентові цього проєкту у шахрайстві.

За версією слідства, організатор роками збирав гроші нібито для допомоги благодійним організаціям, але значну частину коштів витрачав на себе — від елітного житла до дорогих подорожей. Йому загрожує до 20 років ув’язнення.

Що сталося

Йдеться про 50-річного Стефана Пілдеса, який керував SantaCon — масштабною різдвяною подією в Нью-Йорку. Щороку тисячі людей купують квитки, одягаються в костюми Санта-Клауса та відвідують різні бари. Частина коштів із заходу, за задумом, має йти на благодійність.

Слідчі вважають, що протягом приблизно шести років через SantaCon вдалося зібрати щонайменше 2,7 млн доларів. Однак понад половину цих грошей, за їхніми даними, організатор перевів на підконтрольні рахунки, а решту використовував для особистих витрат.

У ФБР заявили, що фактично йдеться про ситуацію, коли «різдвяний настрій і довіра людей були використані для особистого збагачення».

На що могли піти гроші

Courthouse News описує витрати, які, за версією слідства, оплачувалися за рахунок коштів SantaCon. Серед них — ремонт будинку біля озера в штаті Нью-Джерсі вартістю понад 365 тисяч доларів, проживання в дорогій квартирі на Мангеттені, інвестиції у курортний бізнес знайомого в Коста-Риці.

Також фігурують витрати на розкішні ресторани, святкування днів народження та подорожі до популярних туристичних місць — зокрема Гаваїв, Лас-Вегаса та гірськолижного курорту Вейл.

Як працювала схема, за версією слідства

SantaCon позиціонувався як благодійний захід: учасники купують квитки, бари платять частину доходу, а зібрані кошти обіцяли передавати організаціям, які займаються соціальними або культурними проєктами.

Однак, за даними ФБР, значна частина грошей надходила на рахунок компанії, яка формально не була пов’язана із самим заходом, але контролювалася Пілдесом. Уже звідти кошти використовувалися не за призначенням.

Крім того, організатор, як стверджують слідчі, переконував бари та ресторани долучатися до події і передавати від 10% до 25% виручки як «благодійний внесок», обіцяючи спрямувати ці гроші на допомогу.

Також він заявляв, що вже зібрав понад 1 млн доларів для благодійності, однак правоохоронці вважають ці дані неправдивими.

Позиція правоохоронців

Прокурори і ФБР прямо вказують, що організатор використовував довіру людей і популярність заходу для власної вигоди. За їхньою оцінкою, десятки тисяч учасників могли стати жертвами обману, а благодійні організації — недоотримати понад 1 млн доларів.

У разі доведення вини Пілдесу загрожує до 20 років позбавлення волі. Також слідство вимагає конфіскації його майна та коштів, які, ймовірно, пов’язані зі справою.

Що це за подія SantaCon

SantaCon виник у 1990-х роках у США як неформальна, навіть іронічна акція — люди в костюмах Санти влаштовували святкові ходи та вечірки. Згодом подія перетворилася на масштабний міжнародний формат і зараз проводиться у сотнях міст світу.

У Нью-Йорку SantaCon щороку збирає десятки тисяч людей і позиціонується як благодійний захід, що поєднує розваги зі збором коштів на добрі справи.

Наступний захід у місті запланований на грудень, однак організатори наразі не коментували висунуті обвинувачення.

