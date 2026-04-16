Дело об «украденном Рождестве» — организатора зимнего фестиваля в США будут судить за мошенничество

Организатор благотворительного мероприятия годами собирал миллионы долларов и тратил значительную часть средств на личные нужды.

В США разворачивается громкое дело вокруг SantaCon — популярного рождественского мероприятия, которое сочетает вечеринки, костюмы Санта-Клауса и сбор средств на благотворительность. Федеральное большое жюри в Нью-Йорке выдвинуло обвинение президенту этого проекта в мошенничестве.

По версии следствия, организатор годами собирал деньги якобы на помощь благотворительным организациям, однако значительную часть средств тратил на себя — от элитного жилья до дорогих путешествий. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Что произошло

Речь идет о 50-летнем Стефане Пилдесе, который руководил SantaCon — масштабным рождественским мероприятием в Нью-Йорке. Ежегодно тысячи людей покупают билеты, надевают костюмы Санта-Клауса и посещают различные бары. Часть средств от мероприятия, по задумке, должна направляться на благотворительность.

Следователи считают, что за примерно шесть лет через SantaCon удалось собрать не менее 2,7 млн долларов. Однако более половины этих средств, по их данным, организатор перевел на подконтрольные счета, а остальное использовал для личных расходов.

В ФБР заявили, что фактически речь идет о ситуации, когда «рождественское настроение и доверие людей были использованы для личного обогащения».

На что могли пойти деньги

Courthouse News описывает расходы, которые, по версии следствия, оплачивались за счет средств SantaCon. Среди них — ремонт дома у озера в штате Нью-Джерси стоимостью более 365 тысяч долларов, проживание в дорогой квартире на Манхэттене, инвестиции в курортный бизнес знакомого в Коста-Рике.

Также фигурируют расходы на роскошные рестораны, празднование дней рождения и поездки в популярные туристические места — в частности Гавайи, Лас-Вегас и горнолыжный курорт Вейл.

Как работала схема, по версии следствия

SantaCon позиционировался как благотворительное мероприятие: участники покупают билеты, бары платят часть дохода, а собранные средства обещали передавать организациям, занимающимся социальными или культурными проектами.

Однако, по данным ФБР, значительная часть денег поступала на счет компании, которая формально не была связана с самим мероприятием, но контролировалась Пилдесом. Уже оттуда средства использовались не по назначению.

Кроме того, организатор, как утверждают следователи, убеждал бары и рестораны присоединяться к мероприятию и передавать от 10% до 25% выручки как «благотворительный взнос», обещая направить эти деньги на помощь.

Также он заявлял, что уже собрал более 1 млн долларов на благотворительность, однако правоохранительные органы считают эти данные ложными.

Позиция правоохранителей

Прокуроры и ФБР прямо указывают, что организатор использовал доверие людей и популярность мероприятия в личных целях. По их оценке, десятки тысяч участников могли стать жертвами обмана, а благотворительные организации — недополучить более 1 млн долларов.

В случае доказательства вины Пилдесу грозит до 20 лет лишения свободы. Также следствие требует конфискации его имущества и средств, которые, вероятно, связаны с делом.

Что это за мероприятие SantaCon

SantaCon возник в 1990-х годах в США как неформальная, даже ироничная акция — люди в костюмах Санты устраивали праздничные шествия и вечеринки. Со временем событие превратилось в масштабный международный формат и сейчас проводится в сотнях городов по всему миру.

В Нью-Йорке SantaCon ежегодно собирает десятки тысяч человек и позиционируется как благотворительное мероприятие, которое сочетает развлечения со сбором средств на добрые дела.

Следующее мероприятие в городе запланировано на декабрь, однако организаторы пока не комментировали выдвинутые обвинения.

