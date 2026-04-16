У Німеччині обмежили використання приватних телефонів у Міноборони через загрозу шпигунства

19:56, 16 квітня 2026
Міністерство оборони Німеччини заборонило використання особистих пристроїв під час обговорення конфіденційної інформації, вказуючи на ризики розвіддіяльності з боку іноземних держав.
Міністерство оборони Німеччини різко обмежило використання приватних мобільних телефонів у відомстві та підрозділах Бундесверу через побоювання шпигунських атак. Як повідомляє Der Spiegel, відповідну директиву з безпеки розповсюдили в середині лютого серед співробітників міністерства, а також окремо довели до відома державних службовців.

Згідно з новими правилами, заборонено приносити будь-які приватні пристрої — мобільні телефони, планшети чи смарт-годинники — на зустрічі, під час яких обговорюється інформація з грифом «Конфіденційно – тільки для службового використання» або вищим. Обмеження стосуються, зокрема, нарад щодо планування навчань, розгортання військ і оперативної готовності Збройних сил Німеччини.

Перед такими зустрічами співробітники повинні залишати особисті пристрої у спеціальних шафках у коридорах. Це правило поширюється і на офіси, де зберігаються документи з обмеженим доступом, зокрема на більшість кабінетів у будівлі Бендлерблок у Берліні.

У директиві зазначено, що такі заходи запроваджені через високий рівень загрози шпигунства, яке може використовуватися для підготовки диверсій. У Міноборони вважають, що Бундесвер є пріоритетною ціллю для збору розвідувальних даних, зокрема з боку Росії, а також Китаю, який веде довгострокову стратегію у цій сфері.

Окремо підкреслюється, що приватні мобільні пристрої є особливо вразливими до атак. Зловмисники можуть встановлювати шпигунське програмне забезпечення через застосунки або фішингові атаки, а відсутність доступу до таких телефонів у державних структур ускладнює виявлення загроз. У зв’язку з цим у документі наголошується, що особисті пристрої становлять значний ризик для безпеки.

