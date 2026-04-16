В Германии ограничили использование личных телефонов в Минобороны из-за угрозы шпионажа

Министерство обороны Германии запретило использование личных устройств при обсуждении конфиденциальной информации, указав на риски разведывательной деятельности со стороны иностранных государств.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны Германии резко ограничило использование личных мобильных телефонов в ведомстве и подразделениях Бундесвера из-за опасений шпионских атак. Как сообщает Der Spiegel, соответствующая директива по безопасности была распространена в середине февраля среди сотрудников министерства, а также отдельно доведена до сведения государственных служащих.

Согласно новым правилам, запрещено приносить любые личные устройства — мобильные телефоны, планшеты или смарт-часы — на встречи, во время которых обсуждается информация с грифом «Конфиденциально — только для служебного использования» или выше. Ограничения касаются, в частности, совещаний по планированию учений, развертыванию войск и оперативной готовности Вооруженных сил Германии.

Перед такими встречами сотрудники должны оставлять личные устройства в специальных шкафчиках в коридорах. Это правило распространяется и на офисы, где хранятся документы с ограниченным доступом, в частности на большинство кабинетов в здании Бендлерблок в Берлине.

В директиве отмечается, что такие меры введены из-за высокого уровня угрозы шпионажа, который может использоваться для подготовки диверсий. В Минобороны считают, что Бундесвер является приоритетной целью для сбора разведывательных данных, в частности со стороны России, а также Китая, который проводит долгосрочную стратегию в этой сфере.

Отдельно подчеркивается, что частные мобильные устройства особенно уязвимы для атак. Злоумышленники могут устанавливать шпионское программное обеспечение через приложения или фишинговые атаки, а отсутствие доступа к таким телефонам у государственных структур затрудняет выявление угроз. В связи с этим в документе отмечается, что личные устройства представляют значительный риск для безопасности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.