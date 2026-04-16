В Германии ограничили использование личных телефонов в Минобороны из-за угрозы шпионажа

19:56, 16 апреля 2026
Министерство обороны Германии запретило использование личных устройств при обсуждении конфиденциальной информации, указав на риски разведывательной деятельности со стороны иностранных государств.
В Германии ограничили использование личных телефонов в Минобороны из-за угрозы шпионажа
Министерство обороны Германии резко ограничило использование личных мобильных телефонов в ведомстве и подразделениях Бундесвера из-за опасений шпионских атак. Как сообщает Der Spiegel, соответствующая директива по безопасности была распространена в середине февраля среди сотрудников министерства, а также отдельно доведена до сведения государственных служащих.

Согласно новым правилам, запрещено приносить любые личные устройства — мобильные телефоны, планшеты или смарт-часы — на встречи, во время которых обсуждается информация с грифом «Конфиденциально — только для служебного использования» или выше. Ограничения касаются, в частности, совещаний по планированию учений, развертыванию войск и оперативной готовности Вооруженных сил Германии.

Перед такими встречами сотрудники должны оставлять личные устройства в специальных шкафчиках в коридорах. Это правило распространяется и на офисы, где хранятся документы с ограниченным доступом, в частности на большинство кабинетов в здании Бендлерблок в Берлине.

В директиве отмечается, что такие меры введены из-за высокого уровня угрозы шпионажа, который может использоваться для подготовки диверсий. В Минобороны считают, что Бундесвер является приоритетной целью для сбора разведывательных данных, в частности со стороны России, а также Китая, который проводит долгосрочную стратегию в этой сфере.

Отдельно подчеркивается, что частные мобильные устройства особенно уязвимы для атак. Злоумышленники могут устанавливать шпионское программное обеспечение через приложения или фишинговые атаки, а отсутствие доступа к таким телефонам у государственных структур затрудняет выявление угроз. В связи с этим в документе отмечается, что личные устройства представляют значительный риск для безопасности.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Визит делегации ЕСПЧ в Киев: Маттиас Гийомар об ответственности РФ и поддержке судей Украины

«Украинские судьи — это киборги»: делегация ЕСПЧ поражена нагрузкой на систему правосудия.

Верховный Суд хочет изменить основания для отмены решений общих собраний кооперативов и ОСМД

КХС ВС просит Корпоративную палату отступить от устаревших выводов относительно наличия кворума для проведения общего собрания

Новая модель соцпомощи может обойтись бюджету в 50 млрд грн — Минфин предупреждает о рисках для бюджета

В парламенте предлагают ввести механизм, согласно которому базовая величина для расчёта социальной помощи не может быть ниже прожиточного минимума.

Закон о военном сборе освободил депутатов от отчетности за использование компенсаций из бюджета

Закон о военном сборе вступил в силу вместе с правом депутатов не отчитываться за свои расходы.

Налоговая палата КАС ВС инициировала обращение в Страсбург из-за фиксированных штрафов, нарушающих право на мирное владение имуществом

КАС ВС обратился в ЕСПЧ за консультативным заключением относительно пропорциональности санкций.

