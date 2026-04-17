США продовжать блокаду морських портів Ірану попри відкриття Ормузької протоки, — Трамп

Дональд Трамп заявив, що попри відкриття Ормузької протоки для судноплавства, морська блокада щодо Ірану залишається чинною та діятиме до повного завершення міждержавних домовленостей.

Президент США Дональд Трамп заявив, що блокада морських портів Ірану зберігається, незважаючи на відкриття Ормузької протоки.

За його словами, обмеження триватимуть до повного завершення домовленостей між сторонами.

«Ормузька протока повністю відкрита, готова до роботи та повного проходу суден, однак морська блокада залишатиметься в повній силі та діятиме виключно щодо Ірану доти, доки наша угода з Іраном не буде завершена на 100%. Цей процес має відбутися дуже швидко, оскільки більшість пунктів уже узгоджено. Дякую за увагу до цього питання», — написав Трамп у своїй соцмережі.

Раніше ми писали, що Іран відкрив Ормузьку протоку на період дії режиму припинення вогню в Лівані.

