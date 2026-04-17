США продовжать блокаду морських портів Ірану попри відкриття Ормузької протоки, — Трамп

17:07, 17 квітня 2026
Дональд Трамп заявив, що попри відкриття Ормузької протоки для судноплавства, морська блокада щодо Ірану залишається чинною та діятиме до повного завершення міждержавних домовленостей.
Президент США Дональд Трамп заявив, що блокада морських портів Ірану зберігається, незважаючи на відкриття Ормузької протоки. 

За його словами, обмеження триватимуть до повного завершення домовленостей між сторонами.

«Ормузька протока повністю відкрита, готова до роботи та повного проходу суден, однак морська блокада залишатиметься в повній силі та діятиме виключно щодо Ірану доти, доки наша угода з Іраном не буде завершена на 100%. Цей процес має відбутися дуже швидко, оскільки більшість пунктів уже узгоджено. Дякую за увагу до цього питання», — написав Трамп у своїй соцмережі.

Раніше ми писали, що Іран відкрив Ормузьку протоку на період дії режиму припинення вогню в Лівані. 

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Операції з криптовалютою як фактор ризику: суд дозволив банку розірвати відносини з клієнтом

Апеляційний суд визнав правомірним обмеження банком доступу до рахунків клієнта, який здійснював операції з криптовалютою

ПДВ для ФОП та вимоги МВФ: чи вдасться Уряду відтермінувати податкову реформу

Уряд переконав МВФ, що стабільність ринку важливіша за графік реформ.

Що вирішують суди у спорах про мобілізацію ТЦК заброньованих працівників критичних підприємств — огляд судової практики

Суди по-різному підходять до спорів про бронювання: вирішальним стає не статус підприємства, а момент оформлення відстрочки та внесення даних у реєстри.

В Цивільний кодекс включать корпоративний договір: які новації вносить законопроєкт

Запропоновані зміни в ЦК виводять інструмент корпоративних угод за межі ТОВ та АТ, та роблять його доступним для всіх приватних юридичних осіб.

Скріншот на 10 мільйонів гривень: ВС про роль Telegram у суді

Сьогодні переписка в чаті Telegram-каналу може стати вирішальним фактором у багатомільйонних господарських спорах.

