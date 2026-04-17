  1. В мире

США продолжат блокаду морских портов Ирана, несмотря на открытие Ормузского пролива, — Трамп

17:07, 17 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Дональд Трамп заявил, что, несмотря на открытие Ормузского пролива для судоходства, морская блокада по Ирану остается в силе и будет действовать до полного завершения межгосударственных договоренностей.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По его словам, ограничения будут продолжаться до полного завершения договоренностей между сторонами.

«Ормузский пролив полностью открыт, готов к работе и полному проходу судов, однако морская блокада будет оставаться в полной силе и будет действовать исключительно по Ирану до тех пор, пока наше соглашение с Ираном не будет завершено на 100%. Этот процесс должен состояться очень быстро, поскольку большинство пунктов уже согласованы. Спасибо за внимание к этому вопросу», — написал Трамп в своей соцсети.

Ранее мы писали, что Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп Иран

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

НДС для ФОП и требования МВФ: удастся ли Правительству отсрочить налоговую реформу

Правительство убедило МВФ, что стабильность рынка важнее графика реформ.

Что решают суды в спорах о мобилизации ТЦК забронированных работников критически важных предприятий — обзор судебной практики

Суды по-разному подходят к спорам о бронированииї: решающим становится не статус предприятия, а момент оформления отсрочки и внесения данных в реестры.

В Гражданский кодекс включат корпоративный договор: какие новации вносит законопроект

Предложенные изменения в ГК выводят инструмент корпоративных соглашений за пределы ООО и АО и делают его доступным для всех частных юридических лиц.

Скриншот на 10 миллионов гривен: ВС о роли Telegram в суде

Сегодня переписка в чате Telegram-канала может стать решающим фактором в многомиллионных хозяйственных спорах.

После заключения договора цену за единицу товара нельзя увеличить более чем на 10%, даже в военное время — ВС

ВС подтвердил, что даже в условиях военного положения совокупное повышение цены за единицу товара в договоре закупки не может превышать 10%.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]