США продолжат блокаду морских портов Ирана, несмотря на открытие Ормузского пролива, — Трамп

Дональд Трамп заявил, что, несмотря на открытие Ормузского пролива для судоходства, морская блокада по Ирану остается в силе и будет действовать до полного завершения межгосударственных договоренностей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент США Дональд Трамп заявил, что блокада морских портов Ирана сохраняется, несмотря на открытие Ормузского пролива.

По его словам, ограничения будут продолжаться до полного завершения договоренностей между сторонами.

«Ормузский пролив полностью открыт, готов к работе и полному проходу судов, однако морская блокада будет оставаться в полной силе и будет действовать исключительно по Ирану до тех пор, пока наше соглашение с Ираном не будет завершено на 100%. Этот процесс должен состояться очень быстро, поскольку большинство пунктов уже согласованы. Спасибо за внимание к этому вопросу», — написал Трамп в своей соцсети.

Ранее мы писали, что Иран открыл Ормузский пролив на период действия режима прекращения огня в Ливане.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.