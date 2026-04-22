У США педагога звільнили після читання дитячої книги учням — справа дійшла до суду

21:42, 22 квітня 2026
Суд прийняв рішення про поновлення на посаді заступника директора, якого звільнили після читання дитячої книги учням.
Фото: cbc.ca
У США Апеляційний суд штату Міссісіпі відхилив клопотання шкільного округу про повторний розгляд справи колишнього педагога, якого звільнили після читання книги учням, пише WJTV.

Суд без коментарів відхилив клопотання шкільного округу округу Гайндс 21 квітня 2026 року. Округ оскаржував рішення Апеляційного суду Міссісіпі про поновлення на посаді Тобі Прайса, якого звільнили за читання дитячої книги «I Need a New Butt!» («Мені потрібна нова дупа»).

Спочатку Прайса відсторонили від роботи у 2022 році зі збереженням заробітної плати, але згодом звільнили після того, як він прочитав цю книгу під час онлайн-заняття через Zoom. Книга авторства Дон Макміллан розповідає про дитину, яка шукає собі нову «п’яту точку». Вона ілюстрована карикатурами, де персонаж розглядає різні варіанти — зокрема «броньований», «ракетний» і «роботизований» варіанти.

Прайс обіймав посаду заступника директора початкової школи Gary Road Elementary у місті Байрам.

Шкільна рада округу Гайндс заявляла, що книга «I Need a New Butt!» містить неприйнятні сцени, зокрема зображення дорослого, який малює на оголеній частині тіла дитини, що, на їхню думку, потребує повідомлення до департаменту соціальних служб штату щодо можливого насильства або недбалого ставлення до дітей.

У рішенні від 27 січня 2026 року Апеляційний суд Міссісіпі постановив поновити Прайса на роботі. Також справу було повернуто до суду канцелярії для подальшого розгляду, зокрема щодо визначення розміру компенсації за вимушений прогул, якщо така підлягає виплаті.

