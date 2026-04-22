В США педагога уволили после чтения детской книги ученикам — дело дошло до суда

21:42, 22 апреля 2026
Суд принял решение о восстановлении в должности заместителя директора, которого уволили после чтения детской книги ученикам.
Фото: cbc.ca
В США Апелляционный суд штата Миссисипи отклонил ходатайство школьного округа о повторном рассмотрении дела бывшего педагога, которого уволили после чтения книги ученикам, пишет WJTV.

Суд без комментариев отклонил ходатайство школьного округа округа Хайндс 21 апреля 2026 года. Округ обжаловал решение Апелляционного суда Миссисипи о восстановлении в должности Тоби Прайса, которого уволили за чтение детской книги «I Need a New Butt!» («Мне нужна новая попа»).

Сначала Прайса отстранили от работы в 2022 году с сохранением заработной платы, но впоследствии уволили после того, как он прочитал эту книгу во время онлайн-занятия через Zoom. Книга авторства Дон Макмиллан рассказывает о ребенке, который ищет себе новую «пятую точку». Она иллюстрирована карикатурами, где персонаж рассматривает разные варианты — в частности «бронированный», «ракетный» и «роботизированный» варианты.

Прайс занимал должность заместителя директора начальной школы Gary Road Elementary в городе Байрам.

Школьный совет округа Хайндс заявлял, что книга «I Need a New Butt!» содержит неприемлемые сцены, в частности изображение взрослого, который рисует на оголенной части тела ребенка, что, по их мнению, требует сообщения в департамент социальных служб штата относительно возможного насилия или ненадлежащего обращения с детьми.

В решении от 27 января 2026 года Апелляционный суд Миссисипи постановил восстановить Прайса на работе. Также дело было возвращено в суд канцелярии для дальнейшего рассмотрения, в частности относительно определения размера компенсации за вынужденный прогул, если такая подлежит выплате.

