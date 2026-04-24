У Великій Британії звільнили суддю, який публічно критикував рішення іншого судді

16:03, 24 квітня 2026
Суддя не дотримався правил і публічно висловився про справу.
У Великій Британії суддю Саймона Фоутропа звільнили з посади після того, як він публічно розкритикував судове рішення та поставив під сумнів неупередженість і доброчесність судді, який розглядав справу. Про це повідомляє Law Gazette.

Скаргу подали через те, що Фоутроп виступав як представник групи обвинувачених і водночас критикував систему кримінального правосуддя, посилаючись на свій статус судді. Також йому закинули, що він не повідомив голову суду про свою участь у справі як речник.

Сам Фоутроп визнав, що робив публічні заяви, однак наголосив: озвучені позиції не є його особистими, а до самої справи він не був безпосередньо залучений. За його словами, він діяв як місцевий депутат, а не як суддя.

Йдеться про коментарі, оприлюднені у грудні 2024 року в медіа щодо чотирьох протестувальників проти зони наднизьких викидів (ULEZ), яких оштрафували за переслідування мера Лондона Садіка Хана. Фоутроп визнав, що в одній із заяв згадав свій суддівський статус, і перепросив, зазначивши, що це сталося ненавмисно. Водночас він назвав скаргу політично вмотивованою.

В Управлінні з розслідування суддівської поведінки наголосили: правила забороняють суддям використовувати свій статус під час публічних коментарів, якщо вони виступають в іншій ролі, а також створювати враження, що вони говорять від імені судової системи.

Розслідування встановило, що дії Фоутропа є грубим дисциплінарним порушенням. Дисциплінарна комісія дійшла висновку: його поведінка підірвала довіру суспільства до судової системи. Зокрема, критика неупередженості колеги визнана несумісною зі статусом чинного судді.

Також встановлено, що Фоутроп не повідомив керівництво про свою участь у справі, а його пояснення про дію виключно як депутата свідчать про нерозуміння обов’язків судді.

У відомстві додали: він применшував серйозність своїх дій і не визнав повною мірою ризик для репутації судової системи.

Головна суддя Англії та Уельсу разом із лордом-канцлером підтримали висновки комісії — у результаті Фоутропа звільнили з посади.

