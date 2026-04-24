В Великобритании уволили судью, который публично критиковал решение другого судьи

Судья не соблюдал правила и публично высказался о деле.

В Великобритании судью Саймона Фоутропа уволили с должности после того, как он публично раскритиковал судебное решение и поставил под сомнение беспристрастность и добросовестность судьи, который рассматривал дело. Об этом сообщает Law Gazette.

Жалоба была подана из-за того, что Фоутроп выступал как представитель группы обвиняемых и одновременно критиковал систему уголовного правосудия, ссылаясь на свой статус судьи. Также ему вменили, что он не уведомил председателя суда о своем участии в деле в качестве спикера.

Сам Фоутроп признал, что делал публичные заявления, однако подчеркнул: озвученные позиции не являются его личными, а к самому делу он не был непосредственно привлечен. По его словам, он действовал как местный депутат, а не как судья.

Речь идет о комментариях, опубликованных в декабре 2024 года в медиа относительно четырех протестующих против зоны сверхнизких выбросов (ULEZ), которых оштрафовали за преследование мэра Лондона Садика Хана. Фоутроп признал, что в одном из заявлений упомянул свой судебный статус, и извинился, отметив, что это произошло непреднамеренно. В то же время он назвал жалобу политически мотивированной.

В Управлении по расследованию поведения судей подчеркнули: правила запрещают судьям использовать свой статус во время публичных комментариев, если они выступают в другой роли, а также создавать впечатление, что они говорят от имени судебной системы.

Расследование установило, что действия Фоутропа являются грубым дисциплинарным нарушением. Дисциплинарная комиссия пришла к выводу: его поведение подорвало доверие общества к судебной системе. В частности, критика беспристрастности коллеги признана несовместимой со статусом действующего судьи.

Также установлено, что Фоутроп не уведомил руководство о своем участии в деле, а его объяснения о действии исключительно как депутата свидетельствуют о непонимании обязанностей судьи.

В ведомстве добавили: он преуменьшал серьезность своих действий и не признал в полной мере риск для репутации судебной системы.

Главная судья Англии и Уэльса вместе с лордом-канцлером поддержали выводы комиссии — в результате Фоутропа уволили с должности.

