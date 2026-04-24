Суд ЄС дозволив довічну заборону на в’їзд для підозрюваних у тероризмі — але є умова

13:18, 24 квітня 2026
Йдеться не про автоматичне рішення: влада має довести реальну загрозу від людини.
Суд Європейського Союзу дозволив країнам вводити довічну заборону на в’їзд для іноземців, яких вважають небезпечними — зокрема у справах про тероризм.

Але є ключова умова: таке рішення не може бути «за замовчуванням». Влада має довести, що людина досі становить реальну загрозу.

Історія стосується чоловіка (його називають DT), який жив у Німеччині з дозволом на проживання.

У 2017 році його депортували через підозри у можливому теракті. Він програв усі суди, включно з міжнародними. У 2022 році йому офіційно заборонили повертатися до ЄС без обмеження в часі. Чоловік оскаржив це, бо зазвичай такі заборони діють максимум до 5 років.

Суд ЄС фактично сказав:

  • стандартна заборона — до 5 років
  • але якщо є серйозна загроза — строк може бути безкінечним
  • водночас кожен випадок потрібно оцінювати окремо

Тобто країни отримали більше повноважень, але не «повну свободу дій».

Видання Courthouse News вказує: є два підходи, які тут зіткнулися:

1. Безпека держави. Країни хочуть максимально захиститися від потенційних терактів.

2. Права людини. Навіть підозрювані мають право на справедливе рішення, а не автоматичну заборону на все життя.

Суд спробував знайти баланс між цими двома позиціями.

Частина юристів вважає це рішення логічним: воно дає інструменти для боротьби з загрозами.

Інші попереджають: є ризик, що довічні заборони стануть масовими, а «індивідуальний підхід» залишиться лише на папері.

Справу повернули до німецького суду, який має вирішити, чи відповідає безстрокова заборона щодо DT вимогам ЄС.

Тлумачення Суду ЄС є остаточним, тож подальше рішення визначить, як саме цей підхід застосовуватимуть на практиці.

