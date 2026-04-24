Суд ЄС дозволив довічну заборону на в’їзд для підозрюваних у тероризмі — але є умова
Суд Європейського Союзу дозволив країнам вводити довічну заборону на в’їзд для іноземців, яких вважають небезпечними — зокрема у справах про тероризм.
Але є ключова умова: таке рішення не може бути «за замовчуванням». Влада має довести, що людина досі становить реальну загрозу.
Історія стосується чоловіка (його називають DT), який жив у Німеччині з дозволом на проживання.
У 2017 році його депортували через підозри у можливому теракті. Він програв усі суди, включно з міжнародними. У 2022 році йому офіційно заборонили повертатися до ЄС без обмеження в часі. Чоловік оскаржив це, бо зазвичай такі заборони діють максимум до 5 років.
Суд ЄС фактично сказав:
- стандартна заборона — до 5 років
- але якщо є серйозна загроза — строк може бути безкінечним
- водночас кожен випадок потрібно оцінювати окремо
Тобто країни отримали більше повноважень, але не «повну свободу дій».
Видання Courthouse News вказує: є два підходи, які тут зіткнулися:
1. Безпека держави. Країни хочуть максимально захиститися від потенційних терактів.
2. Права людини. Навіть підозрювані мають право на справедливе рішення, а не автоматичну заборону на все життя.
Суд спробував знайти баланс між цими двома позиціями.
Частина юристів вважає це рішення логічним: воно дає інструменти для боротьби з загрозами.
Інші попереджають: є ризик, що довічні заборони стануть масовими, а «індивідуальний підхід» залишиться лише на папері.
Справу повернули до німецького суду, який має вирішити, чи відповідає безстрокова заборона щодо DT вимогам ЄС.
Тлумачення Суду ЄС є остаточним, тож подальше рішення визначить, як саме цей підхід застосовуватимуть на практиці.
