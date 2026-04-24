Суд ЕС разрешил пожизненный запрет на въезд для подозреваемых в терроризме — но есть условие

13:18, 24 апреля 2026
Речь не идет об автоматическом решении: власть должна доказать реальную угрозу со стороны человека.
Суд Европейского Союза разрешил странам вводить пожизненный запрет на въезд для иностранцев, которых считают опасными — в частности в делах о терроризме.

Но есть ключевое условие: такое решение не может быть «по умолчанию». Власть должна доказать, что человек до сих пор представляет реальную угрозу.

История касается мужчины (его называют DT), который жил в Германии с разрешением на проживание.

В 2017 году его депортировали из-за подозрений в возможном теракте. Он проиграл все суды, включая международные. В 2022 году ему официально запретили возвращаться в ЕС без ограничения по времени. Мужчина оспорил это, потому что обычно такие запреты действуют максимум до 5 лет.

Суд ЕС фактически сказал:

  • стандартный запрет — до 5 лет
  • но если есть серьезная угроза — срок может быть бесконечным
  • при этом каждый случай нужно оценивать отдельно

То есть страны получили больше полномочий, но не «полную свободу действий».

Издание Courthouse News указывает: есть два подхода, которые здесь столкнулись:

1. Безопасность государства. Страны хотят максимально защититься от потенциальных терактов.

2. Права человека. Даже подозреваемые имеют право на справедливое решение, а не автоматический запрет на всю жизнь.

Суд попытался найти баланс между этими двумя позициями.

Часть юристов считает это решение логичным: оно дает инструменты для борьбы с угрозами.

Другие предупреждают: есть риск, что пожизненные запреты станут массовыми, а «индивидуальный подход» останется только на бумаге.

Дело вернули в немецкий суд, который должен решить, соответствует ли бессрочный запрет в отношении DT требованиям ЕС.

Толкование Суда ЕС является окончательным, поэтому дальнейшее решение определит, как именно этот подход будут применять на практике.

