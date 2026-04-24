Поставив на арешт Мадуро і виграв: військовий США використав секретні дані і заробив понад $400 тисяч

Чоловік був одним із тих, хто планував операцію з захоплення Мадуро і мав доступ до конфіденційної інформації.

У США військовослужбовця сил спеціального призначення затримали за підозрою у використанні конфіденційної інформації для ставок. Йдеться про події навколо операції із захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, вказує NBC News.

Як повідомило Міністерство юстиції США, підозрюваний — Геннон Кен Ван Дайк. За версією слідства, він брав участь у плануванні та реалізації військової операції, а паралельно робив ставки на платформі Polymarket, використовуючи службові дані.

За матеріалами справи, військовий почав робити ставки ще наприкінці грудня 2025 року. Зокрема, він прогнозував, що Мадуро втратить владу до кінця січня, а також що США можуть розпочати військову операцію у Венесуелі. Частину ставок він зробив буквально за кілька годин до початку операції.

Загалом, за даними обвинувачення, Ван Дайк поставив близько 33–34 тисяч доларів і отримав понад 409 тисяч доларів прибутку. Це більш ніж 1200% доходу від початкової суми.

Слідчі вважають, що військовий використав інсайдерську інформацію для особистої вигоди. Йому інкримінують незаконне використання конфіденційних даних уряду, шахрайство, а також незаконні фінансові операції.

Окремо у матеріалах справи згадується, що після затримання Мадуро військовий зробив фото на борту корабля USS Iwo Jima і завантажив його у свій Google-акаунт. За описом, він перебував у військовій формі разом з іншими озброєними людьми на палубі судна.

Платформа Polymarket заявила, що сама повідомила правоохоронців про підозрілу активність і співпрацювала зі слідством. У компанії наголосили, що використання інсайдерської інформації суперечить правилам платформи.

Паралельно американський регулятор ринку подав цивільний позов і вимагає повернення коштів, штрафів і заборони на подальшу торгівлю.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи ситуацію, заявив, що не підтримує саму ідею ставок і пообіцяв розібратися в деталях.

Справу розглядає федеральний суд у Нью-Йорку. Суддя має визначити подальший перебіг процесу, а дата наступного засідання поки не оголошена. Якщо провину доведуть, військовому загрожує серйозне покарання.

