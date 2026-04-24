Поставил на арест Мадуро и выиграл: военный США использовал секретные данные и заработал более $400 тысяч

Мужчина был одним из тех, кто планировал операцию по захвату Мадуро и имел доступ к конфиденциальной информации.

В США военнослужащего сил специального назначения задержали по подозрению в использовании конфиденциальной информации для ставок. Речь идет о событиях вокруг операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает NBC News.

Как сообщило Министерство юстиции США, подозреваемый — Гэннон Кен Ван Дайк. По версии следствия, он участвовал в планировании и реализации военной операции, а параллельно делал ставки на платформе Polymarket, используя служебные данные.

По материалам дела, военнослужащий начал делать ставки еще в конце декабря 2025 года. В частности, он прогнозировал, что Мадуро утратит власть до конца января, а также что США могут начать военную операцию в Венесуэле. Часть ставок он сделал буквально за несколько часов до начала операции.

В целом, по данным обвинения, Ван Дайк поставил около 33–34 тысяч долларов и получил более 409 тысяч долларов прибыли. Это более 1200% дохода от начальной суммы.

Следователи считают, что военнослужащий использовал инсайдерскую информацию для личной выгоды. Ему вменяют незаконное использование конфиденциальных данных правительства, мошенничество, а также незаконные финансовые операции.

Отдельно в материалах дела упоминается, что после задержания Мадуро военнослужащий сделал фото на борту корабля USS Iwo Jima и загрузил его в свой Google-аккаунт. По описанию, он находился в военной форме вместе с другими вооруженными людьми на палубе судна.

Платформа Polymarket заявила, что сама сообщила правоохранительным органам о подозрительной активности и сотрудничала со следствием. В компании подчеркнули, что использование инсайдерской информации противоречит правилам платформы.

Параллельно американский регулятор рынка подал гражданский иск и требует возврата средств, штрафов и запрета на дальнейшую торговлю.

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что не поддерживает саму идею ставок и пообещал разобраться в деталях.

Дело рассматривает федеральный суд в Нью-Йорке. Судья должен определить дальнейший ход процесса, а дата следующего заседания пока не объявлена. Если вину докажут, военнослужащему грозит серьезное наказание.

