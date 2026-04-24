У НАТО заявили, що США не мають інструментів для виключення Іспанії з Альянсу

17:30, 24 квітня 2026
Установчий договір організації «не передбачає жодних положень про призупинення членства в НАТО або виключення з блоку».
У НАТО заявили, що в статуті Альянсу немає положень про призупинення членства або виключення країн-членів, пише BBC.

Ці заяви з'явились після повідомлення, в якому говорилося, що США можуть спробувати призупинити членство Іспанії в НАТО через її позицію щодо війни в Ірані.

Раніше агентство Reuters із посиланням на американського чиновника заявляло, що у внутрішньому електронному листі Пентагону було запропоновано вжити заходів для уряду США щодо покарання союзників, які, на їхню думку, не підтримали іранську військову кампанію.

В електронному листі також пропонувалося переглянути позицію США щодо претензій Великої Британії на Фолклендські острови в південній Атлантиці, на які також претендує Аргентина.

Як пише BBC, посадовець НАТО заявив, що установчий договір організації «не передбачає жодних положень про призупинення членства в НАТО або виключення з блоку».

Раніше президент США Дональд Трамп критикував союзників по НАТО за їх небажання відігравати більшу роль після того, як США та Ізраїль атакували Іран 28 лютого.

Нагадаємо, Іспанія відмовилася дозволити використання авіабаз на своїй території для завдання ударів по Ірану. США мають дві військові бази в Іспанії: військово-морську базу Рота та авіабазу Морон.

