В НАТО заявили, что США не имеют инструментов для исключения Испании из Альянса

В НАТО заявили, что в уставе Альянса нет положений о приостановлении членства или исключении стран-членов, пишет BBC.

Эти заявления появились после сообщения, в котором говорилось, что США могут попытаться приостановить членство Испании в НАТО из-за её позиции по войне в Иране.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщало, что во внутреннем электронном письме Пентагона было предложено принять меры для правительства США по наказанию союзников, которые, по их мнению, не поддержали иранскую военную кампанию.

В электронном письме также предлагалось пересмотреть позицию США относительно претензий Великобритании на Фолклендские острова в южной Атлантике, на которые также претендует Аргентина.

Как пишет BBC, представитель НАТО заявил, что учредительный договор организации «не предусматривает никаких положений о приостановлении членства в НАТО или исключении из блока».

Ранее президент США Дональд Трамп критиковал союзников по НАТО за их нежелание играть более значительную роль после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля.

Напомним, Испания отказалась разрешить использование авиабаз на своей территории для нанесения ударов по Ирану. США имеют две военные базы в Испании: военно-морскую базу Рота и авиабазу Морон.

