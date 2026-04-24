  1. В мире

В НАТО заявили, что США не имеют инструментов для исключения Испании из Альянса

17:30, 24 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Учредительный договор организации «не предусматривает никаких положений о приостановлении членства в НАТО или исключении из блока».
В НАТО заявили, что США не имеют инструментов для исключения Испании из Альянса
Фото: depositphotos.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В НАТО заявили, что в уставе Альянса нет положений о приостановлении членства или исключении стран-членов, пишет BBC.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Эти заявления появились после сообщения, в котором говорилось, что США могут попытаться приостановить членство Испании в НАТО из-за её позиции по войне в Иране.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщало, что во внутреннем электронном письме Пентагона было предложено принять меры для правительства США по наказанию союзников, которые, по их мнению, не поддержали иранскую военную кампанию.

В электронном письме также предлагалось пересмотреть позицию США относительно претензий Великобритании на Фолклендские острова в южной Атлантике, на которые также претендует Аргентина.

Как пишет BBC, представитель НАТО заявил, что учредительный договор организации «не предусматривает никаких положений о приостановлении членства в НАТО или исключении из блока».

Ранее президент США Дональд Трамп критиковал союзников по НАТО за их нежелание играть более значительную роль после того, как США и Израиль нанесли удары по Ирану 28 февраля.

Напомним, Испания отказалась разрешить использование авиабаз на своей территории для нанесения ударов по Ирану. США имеют две военные базы в Испании: военно-морскую базу Рота и авиабазу Морон.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США НАТО Испания

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]