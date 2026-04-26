У США суд може зобов’язати владу встановити кондиціонери у в’язницях

22:58, 26 квітня 2026
Правозахисники заявляють про смертельно небезпечну спеку, що порушує права ув’язнених.
Фото: valleycentral.com
У США правозахисні організації штату Техас намагаються змусити владу відреагувати на, за їхніми словами, небезпечні та смертельні температури, які змушені витримувати ув’язнені. Наразі рішення щодо обов’язкового встановлення кондиціонування повітря у в’язницях штату перебуває в руках федерального судді, пише CNN.

Протягом багатьох років до початку двотижневого судового розгляду в Остіні Департамент кримінальної юстиції Техасу заявляв, що вживає заходів для зменшення спеки у в’язницях у літні місяці. Водночас адвокати та захисники прав ув’язнених стверджують, що цих заходів недостатньо: температура може досягати 149 градусів за Фаренгейтом (65 градусам Цельсія), а умови утримання є жорстоким і незвичним покаранням, що порушує права, гарантовані Восьмою поправкою до Конституції США.

«Існує небезпечна ситуація, про яку знає керівництво: це екстремальна спека у в’язничній системі», — заявив один із адвокатів позивачів Джефф Едвардс. «Те, що вони роблять, не вирішує проблему і не пом’якшує її. Це вбиває людей».

Позивачі — група правозахисних організацій — вимагають встановити кондиціонери у всіх приміщеннях для утримання ув’язнених у державних в’язницях. Вони стверджують, що понад 270 осіб померли у в’язницях Техасу у 2001–2019 роках через вплив спеки, посилаючись на дослідження 2022 року, проведене науковцями університетів Брауна та Гарварда, яке встановило, що ці смерті «ймовірно пов’язані з екстремальною спекою».

Влада штату заперечує ці дані у судових документах, хоча визнає випадки смертей від спеки, але значно меншу кількість: за словами представника департаменту, у 1998–2012 роках зафіксовано 23 такі смерті.

«Тут є люди, у яких є сім’ї, до яких вони хочуть повернутися додому. Вони зробили прості помилки, вони не заслуговують на це», — розповів один із ув’язнених.

Позивачі наполягають, що повне оснащення в’язниць кондиціонерами до 2029 року є реалістичним за умови належного фінансування.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Відповідає не військовослужбовець — а військова частина: ВС про компенсацію за смертельну ДТП

Верховний Суд підтвердив, що за смерть у ДТП військового платить роботодавець і виплати водія не зменшують компенсацію.

Аванси, борги і контроль іноземних доходів: податкова роз’яснила, що змінюється для бізнесу та ФОП

Нові роз’яснення ДПС формують практику податкового контролю, яка охоплює як внутрішні операції, так і розрахунки з нерезидентами.

НАБУ прагне отримати виняткові повноваження у розслідуваннях: слідство без строків, обшуки без понятих і право переслідувати голову СБУ

Відмова від судового нагляду та розширення повноважень детективів обґрунтовуються потребою прискорити розслідування, попри потенційну загрозу праву на захист.

Заперечення Голодомору службовими особами або в медіа каратимуться до 7 років ув’язнення

У Раді пропонують кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду.

Військовим дозволять ввозити авто без податків — але з обмеженнями

Нове законодавство дозволить військовослужбовцям оформити транспорт у приватну власність без сплати мита.

