В США суд может обязать власти установить кондиционеры в тюрьмах

Правозащитники заявляют о смертельно опасной жаре, нарушающей права заключенных.

В США правозащитные организации штата Техас пытаются заставить власти отреагировать на, по их словам, опасные и смертельные температуры, которые вынуждены переносить заключенные. В настоящее время решение об обязательной установке кондиционирования воздуха в тюрьмах штата находится в руках федерального судьи, пишет CNN.

На протяжении многих лет до начала двухнедельного судебного разбирательства в Остине Департамент уголовной юстиции Техаса заявлял, что принимает меры для снижения жары в тюрьмах в летние месяцы. В то же время адвокаты и защитники прав заключенных утверждают, что этих мер недостаточно: температура может достигать 149 градусов по Фаренгейту (65 градусов Цельсия), а условия содержания являются жестоким и необычным наказанием, нарушающим права, гарантированные Восьмой поправкой к Конституции США.

«Существует опасная ситуация, о которой знает руководство: это экстремальная жара в тюремной системе», — заявил один из адвокатов истцов Джефф Эдвардс. «То, что они делают, не решает проблему и не смягчает ее. Это убивает людей».

Истцы — группа правозащитных организаций — требуют установить кондиционеры во всех помещениях для содержания заключенных в государственных тюрьмах. Они утверждают, что более 270 человек умерли в тюрьмах Техаса в 2001–2019 годах из-за воздействия жары, ссылаясь на исследование 2022 года, проведенное учеными университетов Брауна и Гарварда, которое установило, что эти смерти «вероятно связаны с экстремальной жарой».

Власти штата оспаривают эти данные в судебных документах, хотя признают случаи смертей от жары, но в значительно меньшем количестве: по словам представителя департамента, в 1998–2012 годах зафиксировано 23 таких случая.

«Здесь есть люди, у которых есть семьи, к которым они хотят вернуться домой. Они совершили простые ошибки, они не заслуживают этого», — рассказал один из заключенных.

Истцы настаивают, что полное оснащение тюрем кондиционерами к 2029 году является реалистичным при условии надлежащего финансирования.

