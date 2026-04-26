  1. У світі

Дональд Трамп у березні придбав облігації щонайменше на $51 млн і провів понад 170 угод

21:47, 26 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Трамп масово скуповував облігації енергетичних і технологічних компаній.
Дональд Трамп у березні придбав облігації щонайменше на $51 млн і провів понад 170 угод
Фото: Associated Press
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент США Дональд Трамп у березні придбав облігації на суму щонайменше 51 мільйон доларів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані, оприлюднені Управлінням урядової етики США.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Згідно з фінансовими звітами, упродовж місяця Трамп здійснив 175 фінансових операцій. У документах зазначені не точні суми кожної транзакції, а діапазони вартості для кожної операції.

Основну частину задекларованих активів становлять муніципальні облігації, випущені штатами, округами, шкільними округами та іншими державними структурами або в межах державно-приватного партнерства.

Найбільші 26 транзакцій, кожна з яких оцінюється в межах від 1 до 5 мільйонів доларів, переважно стосувалися муніципальних облігацій або казначейських облігацій США. Водночас серед них були й придбання корпоративних цінних паперів компаній Weyerhaeuser та General Motors. Також було інвестовано в біржовий фонд, який відстежує індекс високодохідних облігацій.

Окрім цього, Трамп придбав корпоративні облігації компаній з енергетичного, технологічного, медичного та фінансового секторів. Серед емітентів — Constellation Energy, Occidental Petroleum, Broadcom, Nvidia, Meta Platforms, Microsoft, а також великі банки з Волл-стріт Citigroup, Goldman Sachs і JPMorgan Chase, і компанія Boeing.

Загальна максимальна вартість усіх придбаних облігацій у різних класах активів оцінюється приблизно у 161 мільйон доларів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США гроші Дональд Трамп

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]