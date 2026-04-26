В марте Дональд Трамп приобрел облигации на сумму не менее 51 млн долларов и заключил более 170 сделок

21:47, 26 апреля 2026
Трамп массово скупал облигации энергетических и технологических компаний.
Президент США Дональд Трамп в марте приобрел облигации на сумму не менее 51 миллиона долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные, обнародованные Управлением по правительственной этике США.

Согласно финансовым отчетам, в течение месяца Трамп совершил 175 финансовых операций. В документах указаны не точные суммы каждой транзакции, а диапазоны стоимости для каждой операции.

Основную часть задекларированных активов составляют муниципальные облигации, выпущенные штатами, округами, школьными округами и другими государственными структурами или в рамках государственно-частного партнерства.

26 крупнейших транзакций, каждая из которых оценивается в пределах от 1 до 5 миллионов долларов, преимущественно касались муниципальных облигаций или казначейских облигаций США. В то же время среди них были и приобретения корпоративных ценных бумаг компаний Weyerhaeuser и General Motors. Также были инвестированы средства в биржевой фонд, отслеживающий индекс высокодоходных облигаций.

Кроме того, Трамп приобрел корпоративные облигации компаний из энергетического, технологического, медицинского и финансового секторов. Среди эмитентов — Constellation Energy, Occidental Petroleum, Broadcom, Nvidia, Meta Platforms, Microsoft, а также крупные банки с Уолл-стрит Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan Chase, и компания Boeing.

Общая максимальная стоимость всех приобретенных облигаций в различных классах активов оценивается примерно в 161 миллион долларов.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Налоговая проверка не является основанием для раскрытия банковской тайны — позиция ВС

Верховный Суд отказал налоговой в доступе к банковской информации.

Каким был средний доход в судебной системе в первом квартале 2026 года по информации ГСА

Государственная судебная администрация обнародовала информацию, демонстрирующую неравенство доходов в судебной системе.

Оружие для гражданских: где заканчивается право на защиту и начинается уголовная ответственность

Отсутствие законодательного регулирования оборота оружия создает ситуацию, где любое средство защиты ставит владельца под подозрение

Оцифрованные лица и англоязычные тесты: МВД обновит правила экзаменов для водителей

Проект приказа МВД урегулирует перевод водительских экзаменов на английский и процедуру верификации лиц.

Конфискация за репост: Telegram-канал стал юридическим основанием для взыскания активов в доход государства

Высший антикоррупционный суд подтвердил, что Telegram-канал — это не просто частный блог, а полноценный инструмент информационной агрессии.

