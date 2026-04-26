В марте Дональд Трамп приобрел облигации на сумму не менее 51 млн долларов и заключил более 170 сделок

Трамп массово скупал облигации энергетических и технологических компаний.

Президент США Дональд Трамп в марте приобрел облигации на сумму не менее 51 миллиона долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные, обнародованные Управлением по правительственной этике США.

Согласно финансовым отчетам, в течение месяца Трамп совершил 175 финансовых операций. В документах указаны не точные суммы каждой транзакции, а диапазоны стоимости для каждой операции.

Основную часть задекларированных активов составляют муниципальные облигации, выпущенные штатами, округами, школьными округами и другими государственными структурами или в рамках государственно-частного партнерства.

26 крупнейших транзакций, каждая из которых оценивается в пределах от 1 до 5 миллионов долларов, преимущественно касались муниципальных облигаций или казначейских облигаций США. В то же время среди них были и приобретения корпоративных ценных бумаг компаний Weyerhaeuser и General Motors. Также были инвестированы средства в биржевой фонд, отслеживающий индекс высокодоходных облигаций.

Кроме того, Трамп приобрел корпоративные облигации компаний из энергетического, технологического, медицинского и финансового секторов. Среди эмитентов — Constellation Energy, Occidental Petroleum, Broadcom, Nvidia, Meta Platforms, Microsoft, а также крупные банки с Уолл-стрит Citigroup, Goldman Sachs и JPMorgan Chase, и компания Boeing.

Общая максимальная стоимость всех приобретенных облигаций в различных классах активов оценивается примерно в 161 миллион долларов.

