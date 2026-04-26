  1. У світі

У Колумбії стався вибух на дорозі – щонайменше 14 загиблих і десятки поранених, серед них діти

20:44, 26 квітня 2026
Потужна детонація спричинила масову трагедію на південному заході країни, влада говорить про теракт.
Фото: CNN
На південному заході Колумбії внаслідок детонації вибухового пристрою на Панамериканському шосе загинули щонайменше 14 людей, ще 38 отримали поранення, серед постраждалих — п’ятеро дітей. Влада заявляє про хвилю терористичних атак у регіоні. Про це повідомляє CNN із посиланням на місцеву владу.

За даними офіційних осіб, інцидент стався на Панамериканському шосе в районі Ель-Тунель міста Кахібіо (департамент Каука), де вибух був кваліфікований як «невибірковий напад на цивільне населення».

Губернатор Кауки Октавіо Гусман повідомив у соцмережі X, що на місці події утворився великий кратер, а навколо залишилися зруйновані автомобілі, вантажівки та автобуси, вкриті уламками та пилом. Також були виявлені тіла загиблих.

Пізніше він уточнив, що міністр оборони Колумбії Педро Санчес прибув на місце вибуху для координації рятувальних заходів. За словами губернатора, влада також ініціює скликання національної ради безпеки для реагування на ситуацію.

Гусман заявив, що країна стикається з «ескалацією тероризму» та закликав національний уряд терміново посилити заходи безпеки.

За інформацією військових, повідомлення про насильницькі інциденти надходили також з інших населених пунктів регіону, зокрема Ель-Тамбо, Калото, Попаяна, Гуачене, Меркадереса та Міранди. Генерал-командувач Збройних сил Колумбії Уго Алехандро Лопес Баррето назвав це «хвилею нападів».

Військові звинуватили у вибуху на трасі дисидентські угруповання колишніх Революційних збройних сил Колумбії (FARC), пов’язані з Нестором Грегоріо Верою Фернандесом, відомим під псевдонімом «Іван Мордіско».

теракт транспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Аванси, борги і контроль іноземних доходів: податкова роз’яснила, що змінюється для бізнесу та ФОП

Нові роз’яснення ДПС формують практику податкового контролю, яка охоплює як внутрішні операції, так і розрахунки з нерезидентами.

НАБУ прагне отримати виняткові повноваження у розслідуваннях: слідство без строків, обшуки без понятих і право переслідувати голову СБУ

Відмова від судового нагляду та розширення повноважень детективів обґрунтовуються потребою прискорити розслідування, попри потенційну загрозу праву на захист.

Заперечення Голодомору службовими особами або в медіа каратимуться до 7 років ув’язнення

У Раді пропонують кримінальну відповідальність за заперечення Голодомору як геноциду.

Військовим дозволять ввозити авто без податків — але з обмеженнями

Нове законодавство дозволить військовослужбовцям оформити транспорт у приватну власність без сплати мита.

Комітет Ради збирається заради розгляду законопроєкту про відновлення конкурсів на державну службу

Конкурси на державну службу будуть відновлювати  згідно з встановленим графіком.

