У Колумбії стався вибух на дорозі – щонайменше 14 загиблих і десятки поранених, серед них діти

Потужна детонація спричинила масову трагедію на південному заході країни, влада говорить про теракт.

На південному заході Колумбії внаслідок детонації вибухового пристрою на Панамериканському шосе загинули щонайменше 14 людей, ще 38 отримали поранення, серед постраждалих — п’ятеро дітей. Влада заявляє про хвилю терористичних атак у регіоні. Про це повідомляє CNN із посиланням на місцеву владу.

За даними офіційних осіб, інцидент стався на Панамериканському шосе в районі Ель-Тунель міста Кахібіо (департамент Каука), де вибух був кваліфікований як «невибірковий напад на цивільне населення».

Губернатор Кауки Октавіо Гусман повідомив у соцмережі X, що на місці події утворився великий кратер, а навколо залишилися зруйновані автомобілі, вантажівки та автобуси, вкриті уламками та пилом. Також були виявлені тіла загиблих.

Пізніше він уточнив, що міністр оборони Колумбії Педро Санчес прибув на місце вибуху для координації рятувальних заходів. За словами губернатора, влада також ініціює скликання національної ради безпеки для реагування на ситуацію.

Гусман заявив, що країна стикається з «ескалацією тероризму» та закликав національний уряд терміново посилити заходи безпеки.

За інформацією військових, повідомлення про насильницькі інциденти надходили також з інших населених пунктів регіону, зокрема Ель-Тамбо, Калото, Попаяна, Гуачене, Меркадереса та Міранди. Генерал-командувач Збройних сил Колумбії Уго Алехандро Лопес Баррето назвав це «хвилею нападів».

Військові звинуватили у вибуху на трасі дисидентські угруповання колишніх Революційних збройних сил Колумбії (FARC), пов’язані з Нестором Грегоріо Верою Фернандесом, відомим під псевдонімом «Іван Мордіско».

