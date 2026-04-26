В Колумбии произошел взрыв на дороге — по меньшей мере 14 погибших и десятки раненых, среди них дети

Мощный взрыв привёл к массовой трагедии на юго-западе страны, власти говорят о теракте.

На юго-западе Колумбии в результате детонации взрывного устройства на Панамериканском шоссе погибли по меньшей мере 14 человек, еще 38 получили ранения, среди пострадавших — пятеро детей. Власти заявляют о волне террористических атак в регионе. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

По данным официальных лиц, инцидент произошел на Панамериканском шоссе в районе Эль-Тунель города Кахибио (департамент Каука), где взрыв был квалифицирован как «неизбирательное нападение на гражданское население».

Губернатор Кауки Октавио Гусман сообщил в соцсети X, что на месте происшествия образовался большой кратер, а вокруг остались разрушенные автомобили, грузовики и автобусы, покрытые обломками и пылью. Также были обнаружены тела погибших.

Позже он уточнил, что министр обороны Колумбии Педро Санчес прибыл на место взрыва для координации спасательных мероприятий. По словам губернатора, власти также инициируют созыв национального совета безопасности для реагирования на ситуацию.

Гусман заявил, что страна сталкивается с «эскалацией терроризма» и призвал национальное правительство срочно усилить меры безопасности.

По информации военных, сообщения о случаях насилия поступали также из других населенных пунктов региона, в частности из Эль-Тамбо, Калото, Попаяны, Гуачене, Меркадереса и Миранды. Генерал-командующий Вооруженными силами Колумбии Уго Алехандро Лопес Баррето назвал это «волной нападений».

Военные обвинили во взрыве на трассе диссидентские группировки бывших Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC), связанные с Нестором Грегорио Верой Фернандесом, известным под псевдонимом «Иван Мордиско».

