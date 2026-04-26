Нападник хотів убити Трампа і якомога більше високопосадовців, – прессекретар Білого дому Левітт

У Білому домі заявили про нібито спробу замаху на Трампа під час заходу.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що чоловік, який вночі проник на захід під час вечері Асоціації кореспондентів Білого дому, нібито планував відкрити вогонь по президенту США Дональду Трампу та високопосадовцях його адміністрації. Про це вона написала в соцмережі Х.

За словами Левітт, захід мав бути присвячений гумору та святкуванню свободи слова, однак був перерваний через інцидент, який у Білому домі назвали спробою нападу.

Вона заявила, що озброєний «прагнув убити президента і якомога більше високопосадовців адміністрації Трампа».

Левітт повідомила, що під час інциденту перебувала разом із президентом та першою леді Меланією Трамп, яких, за її словами, Секретна служба оперативно евакуювала.

Також вона додала, що Дональд Трамп «зберігав спокій», та нагадала його попередні заяви про необхідність припинення політичного насильства.

Нагадаємо, під час вечері для кореспондентів у бальній залі готелю Washington Hilton, на якій був присутній президент США Дональд Трамп, пролунали постріли. Згодом стало відомо, що стрілянину вчинив 31-річний учитель із Каліфорнії Коул Аллен.

Згодом Трамп заявив, що стрілянини в Washington Hilton можна було уникнути, якби був «надзахищений» бальний зал в Білому домі.

